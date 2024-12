Resultado coloca a cidade como a de melhor desempenho no Sul Fluminense - Cris Oliveira/Secom PMVR

Resultado coloca a cidade como a de melhor desempenho no Sul FluminenseCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/12/2024 11:42

Volta Redonda - Desde 2021, a Prefeitura de Volta Redonda tem incentivado o desenvolvimento econômico do município, e um dos resultados desse trabalho é o aumento na geração de emprego. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, o município tem um saldo positivo de 12.377 admissões frente a desligamentos, quando somados o período entre janeiro de 2021 e outubro de 2024. O resultado coloca a cidade como a de melhor desempenho no Sul Fluminense.

Na contagem dos primeiros dez meses de 2024, Volta Redonda tem um superávit de 3.155 vagas – mais do que todo o ano de 2023, que já havia registrado um excepcional desempenho, com saldo positivo de 2.959 vagas. Além de liderar a região, o município está em nono lugar no estado do Rio em geração de empregos.

O principal responsável pelo superávit é o setor de Indústria, com 1.599 vagas, seguido pelo setor de Serviços, com saldo positivo de 969 admissões em relação aos desligamentos. Comércio, com 360 vagas, Construção, com 246, vêm a seguir. O setor de Agropecuária apresenta um decréscimo de 19 oportunidades no período.

E os investimentos já em andamento e previstos em Volta Redonda devem manter o ritmo de geração de empregos. Um exemplo é a expansão do Sider Shopping, no bairro Vila Santa Cecília, iniciada neste ano e prevista para ser concluída em 2025. Com uma média mensal de 700 mil pessoas passando por suas dependências, esse número deve chegar a um milhão quando a expansão for concluída, graças à chegada de novas lojas e a reinauguração do cinema, com cinco salas de exibição.

Outro shopping da cidade, o Park Sul, anunciou recentemente o seu plano de expansão. Localizado no São Geraldo, o empreendimento vai gerar cerca de 700 empregos, entre diretos e indiretos, resultando em 40 novas lojas, além de outros dez quiosques.

“Volta Redonda é, mais uma vez, a cidade do emprego. Conseguimos recuperar a confiança dos empresários, que voltaram a investir na nossa cidade. Aliado ao trabalho que temos realizado, que inclui a capacitação de nossos moradores, parcerias com empresas como a CSN, temos mais de 12 mil pessoas ocupadas, garantindo o sustento e a dignidade de suas famílias”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.