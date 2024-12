Ubirajara era presidente da AAP-VR há 30 anos e transformou a associação na maior do gênero na América Latina - Divulgação

Ubirajara era presidente da AAP-VR há 30 anos e transformou a associação na maior do gênero na América LatinaDivulgação

Publicado 17/12/2024 12:15

Volta Redonda - O presidente da Associação dos Aposentados de Volta Redonda (AAP-VR), Ubirajara Vaz, morreu no início da manhã desta terça-feira (17). ‘Bira’, como era conhecido, tinha 84 anos e estava internado no Hospital da Unimed, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda, onde havia sido submetido a uma cirurgia. Ele deixa a viúva, D. Irene, dois filhos - Eduardo e Aline - e duas netas.

Ubirajara era presidente da AAP-VR há 30 anos, tendo assumido o cargo em 1984. Bira transformou a associação na maior do gênero na América Latina, prestando serviços médicos e sociais para milhares de associados em toda a região. A AAP-VR tem sede própria em Volta Redonda, Barra do Piraí e Rio de Janeiro, prestando atendimento também em Pinheiral. Com o falecimento de Ubirajara Vaz, assume a presidência da associação o vice-presidente, José Lúcio da Silva.

Prefeitura de Volta Redonda divulga nota oficial

A prefeitura de Volta Redonda divulgou uma nota oficial lamentando o falecimento de Ubirajara Vaz. Confira a íntegra:

“A Prefeitura de Volta Redonda lamenta o falecimento de Ubirajara de Oliveira Vaz, que por 30 anos foi presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR). Por três décadas, ele foi um exemplo na atenção, cuidados e valorização de nossos aposentados e, principalmente, da terceira idade em nosso município.

Durante sua longeva administração à frente da Associação, ele fez da AAP-VR um exemplo para diversas associações do gênero em todo o país, com inúmeras conquistas e realizações, seja pela realização de projetos, atividades e criação da uma infraestrutura sem igual.

Além disso, foi um inestimável parceiro da Prefeitura nestas três décadas, figura fundamental para a valorização de nossos aposentados e pensionistas. Por essa e tantas outras razões, a Prefeitura de Volta Redonda decreta três dias de luto oficial.

Aos filhos, netos e demais parentes de Ubirajara Vaz, assim como aos funcionários da Associação dos Aposentados, toda a solidariedade da Prefeitura de Volta Redonda.”

A diretoria da AAP-VR também divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido.

“A Diretoria e colaboradores da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda lamentam informar, com profunda tristeza, o falecimento do grande presidente, Ubirajara de Oliveira Vaz, ocorrido no início da manhã de hoje, no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, onde havia sido submetido a uma cirurgia. Bira, como era carinhosamente conhecido, tinha 84 anos e deixa viúva, Dona Irene, e filhos Eduardo e Aline e duas netas.

Presidente da AAP-VR desde 1984, Ubirajara Vaz foi o grande responsável por transformar a AAP-VR na maior Associação do gênero na América Latina, pegando a entidade com caixa de R$ 54 mil e a levando a um patrimônio de milhões, com sede própria em Volta Redonda, Barra do Piraí e Rio de Janeiro e atendimento também em Pinheiral, com dezenas de serviços prestados aos associados e comunidade em geral.”