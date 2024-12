Homem de 22 anos foi intimado a depor na 93ª DP (Volta Redonda) pelo crime de trânsito - Divulgação/Semop PMVR

Homem de 22 anos foi intimado a depor na 93ª DP (Volta Redonda) pelo crime de trânsitoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 13/12/2024 18:51

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) identificou e localizou nesta sexta-feira (13) o proprietário de um veículo flagrado praticando direção perigosa em Volta Redonda. O homem de 22 anos foi intimado a depor na 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) pelo crime de trânsito.

O carro, um Cruze LT branco, foi filmado por câmeras da Semop efetuando uma série de “cavalos de pau” na Avenida Doutor Walter Granato da Rocha, no bairro Vila Rica/Tiradentes. O fato aconteceu no último dia 4, por volta das 13h, e também foi flagrado por câmeras particulares. Essas imagens auxiliarão na investigação policial, já que o motorista colocou em risco a sua própria vida e a de terceiros.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a identificação e responsabilização só ocorreram graças à participação da sociedade, combinada com o uso da tecnologia do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e a parceria entre as forças de segurança do município.

“Imprudências como essas podem causar danos irreversíveis e a responsabilização desses motoristas é uma prioridade da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Dessa forma resguardamos a vida, tanto desses condutores quanto a de terceiros. A responsabilização desse motorista só foi possível graças às denúncias feitas pela população e que chegam até o Ciosp. Com o uso da tecnologia foi possível fazermos a identificação do veículo e chegarmos até o proprietário. Agora a 93ª DP, que tem sido uma grande aliada da Ordem Pública, vai investigar e tomar as medidas de praxe”, disse Coronel Henrique.

Denúncias

É importante que o denunciante, ao flagrar situações como essa, anote a placa e característica do veículo e ligue imediatamente para os telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) ou (24) 3339-2462, que funciona como WhatsApp. O anonimato é garantido. Caso prefira, o denunciante pode vir pessoalmente à Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João.

“Não vamos medir esforços para garantir não só um trânsito seguro, mas uma cidade mais segura. Confiem na Segurança Pública”, finalizou o secretário.