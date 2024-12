Município, que levou 56 alunos de quatro escolas, conquistou medalhas, troféus e prêmios na competição - Divulgação/Secom PMVR

Município, que levou 56 alunos de quatro escolas, conquistou medalhas, troféus e prêmios na competiçãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 13/12/2024 15:55

Volta Redonda - A rede municipal de ensino de Volta Redonda – composta por unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) – se destacaram no 2º Torneio de Robótica da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) de Barra do Piraí, realizado na última semana com a participação de equipes do estado do Rio. O município, que levou 56 alunos de quatro escolas, conquistou medalhas, troféus e prêmios na competição, que tem o objetivo de fomentar o interesse dos jovens estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Pelo Colégio João XXIII, da Fevre, participaram 23 alunos que integram a equipe de robótica coordenada pelos professores Frederico Pitassi e Erika Linhares. O estudante Daniel Silmar ganhou medalha de ouro na Mostratec e disse estar muito feliz pelo resultado.

“Foi uma experiência muito interessante, porque foi meu último torneio com a equipe pois estou me formando no 9º ano, e pude estar com meus colegas mais uma vez, me divertindo e aprendendo mais sobre tecnologia e robótica. Apresentar um projeto como o Quiz, que é reconhecido nacionalmente, é de grande alegria e sentimento de dever cumprido”, disse Daniel, que foi campeão da Mostratec – Nível Star (alunos até 14 anos) – com o Projeto Quiz Educacional Multidisciplinar 2.0.

A Robótica do João XXIII também foi campeã da Dança de Robôs – Nível Galaxy (alunos de 15 a 19 anos); ficou em segundo lugar na Dança de Robôs – Nível Star (alunos até 14 anos); levou o Prêmio Cientista do Amanhã, dado à equipe que mais se empenhou e foi mais criativa no evento; levou o Troféu Asimov de Inovação/Engenharia, conquistado pelo robô mais inovador e mais bem elaborado; e o Prêmio Dedicação ao Saber, entregue ao professor Frederico Pitassi, como mentor.

“Os alunos se empenharam com muito fairplay, amizade e espírito de cooperatividade, sendo recompensados com seis prêmios”, destacou o professor Frederico.

Pela Secretaria de Educação, três escolas participaram com 33 alunos, que também conquistaram premiações. A equipe Tecnobots, da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, levou o primeiro lugar no Nível Star na disputa do Cabo de Guerra; o segundo lugar no Nível Galaxy, na modalidade Projeto de Inovação; além do Prêmio Isaac Asimov – Inovação.

“A competição promove a colaboração entre equipes, incentiva a criatividade e facilita o aprimoramento de habilidades práticas de resolução de problemas”, explicou Bruno Moreira, coordenador do Centro de Mídias da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Os alunos da Escola Municipal Espírito Santo, que compõem a equipe Thunderbots, ficaram com a primeira posição no Nível Galaxy – Portal Nexus. No Nível Star, as conquistas foram: 1° e 2° lugar – Sumô; 1° lugar – Resgate; 2° lugar – Portal Nexus; 3° lugar – Cabo de Guerra.

E pela Escola Municipal Jiulio Caruso, a equipe Shark Bots levou o primeiro lugar no Nível Galaxy – Cabo de Guerra; e, no Nível Star, o segundo lugar no Cabo de Guerra, e a terceira colocação no Sumô.