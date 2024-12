Artefatos foram apreendidos e responsável vai responder por descaminho; caso foi registrado na 93a DP (Volta Redonda) - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/12/2024 15:20

Volta Redonda - Após uma reunião das forças de segurança pública de Volta Redonda, realizada na tarde desta quinta-feira (13), na sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João, sobre as guerras com “armas de gel”, agentes da Operação Segurança Presente realizaram a apreensão de 106 destes artefatos, em um depósito no bairro Jardim Amália II.

Após a divulgação da reunião, policiais militares do Segurança Presente, com apoio de agentes da Semop, receberam a informação de que haveria um depósito com os equipamentos no Jardim Amália II.

Chegando no local, os agentes fizeram contato com o proprietário do depósito, que informou que haviam 106 armas no local. O responsável e todos os artefatos apreendidos foram encaminhadas para a 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. Os equipamentos ficaram apreendidos e o dono do depósito foi autuado e responderá em liberdade por descaminho.