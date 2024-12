Academia da Vida Oscar Cardoso é a unidade da Fevre voltada para pessoas com mais de 60 anos - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 12/12/2024 10:52

Volta Redonda - A Academia da Vida Oscar Cardoso, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) voltada para pessoas com mais de 60 anos, formou 210 alunos na noite dessa quarta-feira (11). Eles se dividiram entre o Curso Básico de Atualização, Letramento e Português Básico, que são introdutórios, e os cursos de extensão Mente Ativa, Informática, Arte, Inglês, Bem Viver, Exercício, Dança, Mundo Contemporâneo, Teatro, Estados do Brasil, Robótica, Oficina de Gerontologia, Português e Biografia, que faz parte do projeto Qualifica Fevre.

A diretora da Academia da Vida, Márcia Campos, parabenizou os formandos e os familiares, que incentivam a frequência na escola. “É muito gratificante ver esse salão cheio de pessoas que não cansam de adquirir conhecimento. Só posso expressar minha gratidão a todos vocês, alunos, que confiam no nosso trabalho. Parabéns a todos”.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, reforçou os parabéns aos formandos e frisou que eles fazem parte da história da Academia da Vida, uma iniciativa inédita no Brasil, com proposta pedagógica que visa reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção de envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.

“Nosso objetivo é ampliar a capacidade cognitiva, estimular a criatividade e aumentar a autoestima. A proposta pedagógica da unidade é desenvolvida para oportunizar aos idosos uma razão, um sentido para ser feliz. E vendo vocês aqui, sinto que estamos no caminho certo”, falou Caio.

“A Academia da Vida é um projeto do saudoso Oscar Cardoso, do qual nos orgulhamos muito. Há 22 anos, essa escola exclusiva para a Melhor Idade vem mudando a vida das pessoas e são vocês os principais responsáveis pelo sucesso dessa iniciativa. Parabéns, vocês são um orgulho para a nossa cidade. Já fizeram tanto e seguem ativos, querendo aprender sempre mais. Contem conosco e sigam na escola, escolham outro curso e recebam um novo certificado ano que vem”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que milhares de idosos já passaram pelas salas de aula da Academia da Vida.

Inscrições para 2025 já estão abertas

As inscrições para cursar a Academia da Vida Oscar Cardoso no próximo ano estão abertas e devem ser feitas no Colégio Estadual Barão de Mauá, na Rua 545, no Jardim Paraíba, onde está funcionando a escola enquanto a sede oficial, no Estádio da Cidadania, passa por reforma geral. Para fazer a matrícula é necessário apresentar cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência, duas fotos 3X4, além de atestado médico se quiser fazer atividade física. O horário de matrícula é das 8h às 11h, e das 14h às 16h30.

As opções são: Curso Básico de Atualização, Letramento, Português Básico e Matemática Básica, que são introdutórios; e os cursos de extensão – Mente Ativa, Informática, Arte, Inglês, Bem Viver, Exercício, Dança, Mundo Contemporâneo, Teatro, Estados do Brasil, Curiosidades Geográficas, Robótica, Oficina de Gerontologia, Português e Qualifica Biografia.