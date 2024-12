Veículo usado pelo suspeito era monitorado por câmeras de leitura de placas da Ordem Pública - Divulgação/Semop PMVR

Veículo usado pelo suspeito era monitorado por câmeras de leitura de placas da Ordem PúblicaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 10/12/2024 10:52

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança Pública) e um guarda municipal, prenderam na noite de segunda-feira (9) um homem de 23 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de um menino de 11 anos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O crime ocorreu em outubro, no dia 1º, na casa onde a criança morava com a família, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

O carro utilizado por ele era monitorado há alguns dias por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda. Foi então que os agentes em patrulhamento foram alertados sobre o Vectra Hatch preto, que era suspeito de estar envolvido no crime que vitimou a criança, e conseguiram interceptá-lo na Rua Guilherme Viana, no bairro São Luiz. O suspeito foi levado para a 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), onde teve a identidade confirmada como sendo o autor do crime.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, valorizou o investimento em Segurança Pública promovido pelo governo municipal e a integração entre as forças.

“Mais uma vez a integração entre as forças de segurança e a tecnologia se mostrou eficaz na prisão de um foragido da Justiça. Casos como esses demonstram a importância dos investimentos feitos por parte do governo municipal na Segurança Pública, seja em reforço do efetivo, com o Sistema Integrado, ou com o emprego da tecnologia, com as câmeras do Ciosp, que vêm solucionando crimes e auxiliando todas as forças de segurança em suas ações diárias. Logicamente que nós trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, trabalhamos ainda mais para que não exista a certeza da impunidade”, destacou Coronel Henrique.