Dimensões dos equipamentos da Central de Esterilização impediriam futura instalaçãoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 09/12/2024 15:27

Volta Redonda - As obras de ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, ainda não terminaram, mas o futuro prédio anexo da unidade já começou a receber os primeiros equipamentos. Foram entregues na última semana duas autoclaves de 500 litros de capacidade, cada; uma autoclave de baixa temperatura à peróxido de hidrogênio; uma termodesinfectora; e uma lavadora ultrassônica. Os equipamentos são destinados à Central de Material Esterilizado (CME) e, segundo a empresa responsável pela obra, precisavam ser entregues antes da conclusão do edifício, devido às suas dimensões, que impediriam uma futura instalação.

“Essa logística é importante para que, ao final da obra, não tenhamos nenhum contratempo para entregar a ampliação do hospital à população”, destacou o diretor-geral do HSJB, o também vice-prefeito Sebastião Faria.

Dentre os equipamentos já entregues, as autoclaves são dispositivos usados para esterilização de materiais como instrumentos cirúrgicos, roupas e outros materiais médicos. Elas utilizam vapor de água sob alta pressão e temperatura (geralmente cerca de 121 a 134 graus Celsius) para eliminar micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e esporos. Elas são essenciais para garantir um ambiente seguro e livre de contaminação, prevenindo infecções.

Já a autoclave de baixa temperatura a peróxido de hidrogênio tem uso na esterilização de materiais sensíveis ao calor, pois utiliza o vapor de peróxido de hidrogênio (H₂O₂) a temperaturas relativamente “baixas”, entre 50 e 60 graus. Dentre os equipamentos sensíveis que poderiam ser danificados se expostos a altas temperaturas, estão alguns instrumentos médicos e dispositivos eletrônicos. Na temperatura indicada, o vapor de peróxido de hidrogênio é eficaz na eliminação de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e esporos. Vale destacar que o composto se decompõe em água e oxigênio após a esterilização.

O lavador ultrassônico, por sua vez, utiliza ondas de ultrassom e uma solução de limpeza para remover sujeira, impurezas e contaminantes de diversos objetos. O dispositivo emite ondas ultrassônicas de alta frequência (normalmente entre 20 kHz e 40 kHz), que criam pequenas bolhas na solução de limpeza, que implodem rapidamente e geram minúsculas áreas de alta pressão que "explodem" contra a superfície dos objetos. É um processo que remove eficazmente sujeira e contaminantes até mesmo das áreas mais difíceis de alcançar, como pequenas fendas e recantos.

O último equipamento da lista é a termodesinfectora, utilizada para a limpeza e desinfecção de instrumentos e materiais. Ela combina altas temperaturas e detergentes para remover sujeira, resíduos e microorganismos dos objetos. Além da eficácia na remoção de bactérias, vírus e outros patógenos, o equipamento minimiza o risco de infecções cruzadas e automatiza o processo de limpeza, economizando tempo e reduzindo a necessidade de intervenção manual.

“Esse é mais um importante passo para inaugurarmos, o mais breve possível, a ampliação do São João Batista. E nossos moradores, quando precisarem ser atendidos, podem ter certeza que vamos oferecer equipamentos novos, modernos, para garantir a segurança de todos”, disse o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.