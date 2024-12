Confira no site www.cronovr.com.br a classificação da 18° edição da Corrida da Paz - Cris Oliveira/Secom PMVR

Confira no site www.cronovr.com.br a classificação da 18° edição da Corrida da PazCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/12/2024 20:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu neste domingo (8), a 18ª edição da tradicional Corrida da Paz. Mil atletas disputaram a prova de sete quilômetros, que teve a largada e chegada ao lado do Estádio da Cidadania, no bairro Aterrado.

Com o tempo de 24m06s, Tauan Silva Duarte, da equipe Life Run, venceu o primeiro lugar geral. Esta foi a segunda vez que ele disputou a prova.

“Prazer imensurável fazer parte desse evento que é extraordinário. Agradecer a todos que nos apoiaram, também ao meu amigo Damião, que não pôde disputar porque se lesionou, mas nós corremos por ele. E parabenizar também a Prefeitura de Volta Redonda e todos os organizadores por esse evento. Ano passado fiquei em terceiro no geral e este ano me consagrei no primeiro geral. Em 2025 estaremos aqui de novo”, comemorou Tauan.

Já no feminino, o título geral ficou com a estreante na Corrida da Paz, Andreia de Lima, da equipe Andreia Assessoria, que terminou a prova com 29m13s.

“Achei a prova um pouco difícil pelo clima, que está muito quente, e também por eu não estar treinando. Sou ex-atleta profissional, então com o pódio já estou acostumada, vim mais para estar incentivando meus alunos da minha assessoria de corrida e, graças a Deus, consegui o primeiro lugar. Ano que vem estaremos aqui de novo”, disse Andreia.

Solidariedade

A Corrida da Paz também foi campeã em solidariedade. As inscrições para a prova deste ano foram trocadas por 1kg de alimento não perecível, que serão doados ao Consea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar).

“Pelo segundo ano consecutivo preenchemos as mil vagas disponíveis para a corrida e este ano foi ainda mais especial com a doação de alimentos. Parabéns a todos os atletas que participaram da prova e fizeram parte também desta corrente de solidariedade”, afirmou o gestor do Banco da Cidadania, responsável pela organização da prova, Ricardo Ballarini.

Premiação

Todos os participantes da Corrida da Paz que completaram o percurso receberam uma medalha. Além disso, eles foram divididos por faixas etárias, com separação entre os moradores de Volta Redonda e dos municípios vizinhos. Os principais colocados na classificação geral e por faixas etárias – nas categorias masculino e feminino – foram premiados com troféus.

Confira no site www.cronovr.com.br a classificação da 18° edição da Corrida da Paz.