Evento teve participação do comércio local, além de ações sociais, de saúde, esportes, lazer, cultura e gastronomia - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/12/2024 19:45

Volta Redonda - Os moradores de Volta Redonda aproveitarem a última edição da “Rua de Compras” de 2024 para adiantarem as compras de Natal. O evento aconteceu neste domingo (8), no bairro Retiro, em parte da Avenida Sávio Gama, e contou com a participação das lojas do comércio local, além de ações sociais, de saúde, esportes, lazer, cultura e gastronomia.

A administradora Juliana Souza, de 35 anos, estava no evento com seus filhos e aproveitou para comprar alguns presentes de Natal.

“Um evento muito bacana, um verdadeiro shopping à céu aberto. Aproveitando para comprar os presentes de Natal e não ter que enfrentar a correria das lojas lotadas mais para frente”, disse.

Além do comércio e de uma grande variedade de lojas do comércio local, a “Rua de Compras” também contou com várias outras atrações. Na parte musical, a Banda Municipal se apresentou na abertura e arrancou aplausos dos presentes. O público também pôde conferir a tradicional Feira de Artesanato; exposição de motos e carros antigos; praça de alimentação com foodtrucks; brinquedos gratuitos para as crianças; e serviços de saúde como aferição de pressão arterial e HGT, além de atividades de educação continuada.

“Vim com minha filha, que está se divertindo nos brinquedos, e vou aproveitar também para dar uma olhada nas lojas e ver se já consigo comprar alguns presentes de Natal”, destacou o engenheiro Paulo Roberto Silva, de 30 anos.

A “Rua de Compras” também contou com a participação da Tenda de Proximidade, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), que promoveu a conscientização sobre limpeza e organização urbana, com sua mascote Lixeirinha.

A “Rua de Compras” é uma Parceria da Prefeitura de Volta Redonda com a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

“Fechamos com chave de ouro o calendário da “Rua de Compras” deste ano. Um evento maravilhoso, que fortalece o comércio local e conta também muitas atividades para toda a família. Parabéns a todos os organizadores”, celebrou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.