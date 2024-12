Durante o período de estágio, as três alunas contarão com apoio de um intérprete de Libras - Igor Chiesse/Saae-VR/Secom PMVR

Publicado 06/12/2024 15:05

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) contratou três alunas do curso superior de Administração de Empresas para PCDs (Pessoas com Deficiência), realizado em parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), por meio do projeto “Diploma Cidadão”. Mariana da Silva Costa, Regiane Cristina Marcelo de Andrade e Mirian Jéssica Candido Ferreira, que são surdas, vão estagiar na autarquia em janeiro de 2025.

A contratação foi anunciada em uma cerimônia realizada na tarde dessa quinta-feira (5), no auditório do Saae-VR, localizado no bairro Aterrado. Durante o período de estágio, as três alunas contarão com apoio de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) que vai ajudar na comunicação com os servidores públicos e a população.

Duas das novas contratadas atuarão na área de fiscalização e outra no cadastro do Saae-VR. Mariana da Silva Costa é uma das selecionadas, com o estágio remunerado, a partir de 2025, a aluna iniciará um novo ciclo na sua vida profissional. Ela está no sétimo período quase concluindo o curso superior de Administração – que são oito períodos.

“É a minha primeira experiência estagiando em um ambiente com pessoas que não são surdas. Mas estarei aqui aprendendo com muito interesse, é muito importante esse censo de comunidade e pertencimento, troca de relação e pluralidade para aprendermos que somos iguais”, disse Mariana.

Segundo o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, a Prefeitura de Volta Redonda formalizou o convênio com o UGB e tem dado oportunidade a pessoas com deficiência de se formarem, e o Saae como elemento de ligação para trazer essas pessoas para o mercado de trabalho.

“Nós estamos recebendo três alunas com deficiência auditiva. Vamos nos preparar para isso, eu sempre digo que é um processo não de inclusão dessas pessoas, mas a inclusão nossa no mundo dessas pessoas. O que é importante, a gente sentir as dificuldades e preparar a oportunidade para que essas pessoas ao sair daqui tenham condições de participar no processo seletivo, de estar trabalhando em outro lugar”, enfatizou o diretor-executivo.

Acessibilidade em destaque

O projeto “Diploma Cidadão” é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda, tendo o objetivo de promover a formação e qualificação de PCDs por meio de um curso profissionalizante com bolsa-auxílio. O “Diploma Cidadão” oferta o curso superior de Administração, que tem duração de quatro anos, com aulas presenciais noturnas.

“É um grande avanço mais uma vez Volta Redonda demostra realmente o que é inclusão. Não é só direcionar um curso para as pessoas com deficiência, mas também oferecer estágio e trabalho. Hoje, as alunas Mariana, Regiane e Mirian estão dando um passo extremamente importante, ocupando vagas de estágio no Saae-VR. Com certeza, outros alunos serão preparados para o mercado de trabalho”, disse o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Um dos professores do curso de Administração de Empresas, Rondinele Soares de Paula, comentou que foi um desafio dar aula para surdos devido a parte pedagógica ser diferente dos demais.

“Compartilhar a parte teórica e a prática em uma turma de 20 surdos foi um desafio. A gente tem que incluir exercícios práticos, visuais, que fomentam a educação e a aprendizagem deles. No começo, a gente foi se adequando, alinhando o plano metodológico e a partir daí a gente foi se ajustando, foi uma troca, de conhecimentos e experiências muito proveitosas durante o curso”, comentou, acrescentando: “Os alunos agora vão para o oitavo, último período, são oito períodos do curso de administração. Então agora eles estão na fase do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), na reta final”.