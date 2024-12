Município foi escolhido pelo quarto ano consecutivo pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 05/12/2024 10:47

Volta Redonda - Volta Redonda se prepara para sediar a segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa, edição 2024, neste sábado (7). O município foi escolhido pelo quarto ano consecutivo pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da sua Diretoria de Desenvolvimento Esportivo, para promover o evento. O festival, que será realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) – sob a chancela do CPB –, acontece em duas etapas. A primeira foi em 21 de setembro (véspera do Dia Nacional do Atleta Paralímpico) e reuniu 202 participantes.

O Festival Paralímpico promove a experimentação esportiva de forma lúdica a crianças com e sem deficiência, promovendo também a inclusão. “Para esta etapa, em alusão Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (celebrado na última terça-feira, 3 de dezembro), já estão inscritas 220 pessoas, mas ainda há vagas. Basta comparecer à Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, onde acontecem as atividades, entre 8h e meio-dia”, avisou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrando que os participantes recebem lanche e uma camisa do evento fornecida pelo CPB.

Todos os 26 estados, além do Distrito Federal, recebem o Festival em 2024, que tem como objetivos proporcionar a vivência das modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional.

Em 2023, mais de 300 pessoas participaram do festival

Mais de 300 pessoas participaram em 2023 do Festival Paralímpico Loterias Caixa em Volta Redonda. A edição contou com prática das modalidades Atletismo, Parabadminton, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021). Neste ano, a organização do evento espera chegar perto dos 500 inscritos.

Em 2021, o festival reuniu oito mil crianças em 70 sedes espalhadas pelo país. Em 2022, o evento contou com cerca de 15 mil crianças e adolescentes em 98 cidades. Já em 2023, o Festival Paralímpico passou a ter duas edições anuais. Em maio, o evento contou com 21 mil participantes, assim como em setembro, somando um total de 42 mil inscrições acumuladas.