Construção irregular estava em andamento no Núcleo Neuza Brizola, no São GeraldoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 04/12/2024 17:17

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda demoliu uma construção irregular em andamento no Núcleo Neuza Brizola, no bairro São Geraldo. A ação ocorreu nesta terça-feira (3), com apoio da Secretaria Municipal de Obras (SMO).

A identificação do local, ao final da Rua 5, próximo à área de lazer implantada pela prefeitura, se deu por denúncia anônima e monitoramento do Sistema de Coordenação Operacional Integrado (Sicoi), que conta com a participação da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e do setor de Fiscalização do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), além da Guarda Municipal.

“Fomos verificar a denúncia anônima e encontramos a construção em andamento, executada de forma irregular e com escavações que apresentavam risco à integridade do terreno”, disse o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.

Monitoramento do território

O Sistema de Coordenação Operacional Integrado (Sicoi) faz o monitoramento periódico de áreas do município com potencialidade para ocupações e construções irregulares, principalmente as que possam impactar o meio ambiente ou promover degradações do terreno, criando um cenário de risco.

“O trabalho é periódico, em dias variáveis da semana. Mas é muito importante a parceria da população, que pode e deve fazer denúncias, que podem ser de forma anônima, pelos números 199 (Defesa Civil) ou 156 (Central de Atendimento Único). Assim, priorizamos a vistoria nesses locais apontados pelos moradores”, disse Rubens.