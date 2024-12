Veículo foi localizado durante patrulhamento pela Avenida Coimbra, no bairro Retiro - Divulgação/Semop PMVR

Veículo foi localizado durante patrulhamento pela Avenida Coimbra, no bairro RetiroDivulgação/Semop PMVR

Publicado 04/12/2024 11:38

Volta Redonda - Um carro furtado foi recuperado nessa terça-feira (3) por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda – composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais.

O veículo, um Volkswagen Santana de cor cinza, foi localizado durante patrulhamento pela Avenida Coimbra, no bairro Retiro. Ele estava estacionado de forma irregular e ao ter a placa consultada foi constatado o furto. O veículo apresentava uma ligação direta e estava aberto.

O automóvel foi removido da via e encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para as medidas de praxe.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública, suplementar ao policiamento ostensivo do município.

“O Sistema Integrado de Segurança Pública tem trazido bons resultados, principalmente pela integração com as demais forças de segurança do município e à parceria com a sociedade. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. Dessa forma estamos fazendo Volta Redonda cada vez mais segura”, disse Coronel Henrique, ressaltando que o serviço é um reforço do policiamento, não substituindo os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal.

“Em caso de urgência, não hesitem, liguem imediatamente para os canais de emergência”, finalizou o secretário.