Duas novas viaturas chegaram para reforçar patrulhamento ostensivo em Volta Redonda - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/12/2024 14:27

Volta Redonda - Duas novas viaturas chegaram e já reforçam o patrulhamento ostensivo e repressivo nas ruas de Volta Redonda. Os carros compõem a frota da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e darão apoio ao policiamento de fim de ano na cidade.

Os veículos, da marca Citroën C3, foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil do deputado federal Gutemberg Reis, com indicação do vereador Ednilson Vampirinho. Segundo informou a prefeitura, o município irá receber em breve outros veículos, também por emenda parlamentar. Os carros foram apresentados ao prefeito Antonio Francisco Neto na manhã desta terça-feira (3).

“Segurança é um dever de todos e o Poder Público Municipal tem feito a sua parte com diversos investimentos. Contamos com vários parceiros que tem nos ajudado a tornar Volta Redonda cada vez mais segura. Agradeço ao deputado Gutemberg Reis, ao vereador Vampirinho e ao governador Cláudio Castro, nosso grande parceiro na reconstrução da cidade”, disse Neto.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a aquisição desses novos veículos fortalece o policiamento na cidade, especialmente nesta época do ano, quando o movimento nas áreas comerciais é maior.

“Esses veículos integram o planejamento operacional da Secretaria Municipal de Ordem Pública e já são reforços do policiamento na cidade. Eles chegaram para dar apoio à segurança pública de Volta Redonda, se somando ao que já é realizado pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), pela Guarda Municipal, Sistema Integrado de Segurança, que conta com um guarda municipal e policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança). Estamos avançando no objetivo de tornar Volta Redonda cada vez mais segura”, afirmou Coronel Henrique.