Com os mutirões, hospital pode oferecer maior número de procedimentos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 02/12/2024 18:53

Volta Redonda - Mais 15 pacientes atendidos pela rede municipal de saúde de Volta Redonda passaram por um novo mutirão de cirurgias, realizado no último sábado (30) no Hospital São João Batista (HSJB). Desse grupo, 12 passaram por cirurgias oftalmológicas, tendo alta no mesmo dia, e outros três foram submetidos a cirurgias ortopédicas, recebendo alta no domingo (1º).

No caso das cirurgias oftalmológicas, elas foram realizadas pelo médico oftalmologista Gabriel Lopes, sendo que um dos pacientes, de 11 anos, foi submetido a mapeamento de retina. Outros onze, com idades entre 33 e 76 anos, passaram por vitrectomia (procedimento para tratamento de problemas na retina e no vítreo do olho) – durante a cirurgia, o médico remove parte ou a totalidade do vítreo (substância gelatinosa que preenche o interior do olho), que é substituído por uma solução salina, gás ou óleo de silicone.

A vitrectomia é indicada para problemas como retinopatia diabética, descolamento de retina, buraco macular, hemorragia vítrea e complicações de cirurgias de catarata.

Ainda no sábado, o doutor Túlio Coimbra realizou três cirurgias ortopédicas em pacientes entre 39 e 61, sendo uma osteossíntese de luxação no cotovelo esquerdo, outra de úmero proximal esquerdo e outra de fratura do colo do úmero esquerdo.

Mais cirurgias para a população

Com os mutirões de cirurgias realizados nos finais de semana, o Hospital São João Batista pode oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, mantendo o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana – além dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

“O Hospital São João Batista voltou a ser uma unidade em que a nossa população pode confiar. Esses mutirões também têm ajudado ao hospital a bater recordes de cirurgias, e estamos animados para inaugurar a ampliação do São João Batista, ano que vem, para melhorar ainda mais os atendimentos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.