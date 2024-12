Além do dinheiro, veículo em que dupla estava também foi apreendido - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 02/12/2024 15:47

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, aprenderam R$ 1.956 com dois homens, de 21 e 20 anos, em uma moto barulhenta (escapamento livre), no bairro Três Poços. O fato aconteceu no último sábado (30). Além do montante, o veículo em que a dupla estava também foi apreendido.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, quando viram a dupla entrando em um posto de combustíveis. Na abordagem, a quantia em dinheiro em espécie foi encontrada enrolada em uma sacola plástica na cintura do garupa. Ao ser questionado, o rapaz não soube explicar a origem do dinheiro e disse que estava levando o valor para uma tia. Além do escapamento livre, o veículo não tinha retrovisores e o condutor estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida.

Diante da situação, a moto foi removida ao depósito público municipal e a dupla apresentada na 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda). Como não souberam explicar a origem do dinheiro, o montante ficou apreendido e os jovens foram liberados.

“Estamos atuando em situações que possam comprometer a segurança pública de Volta Redonda. Parabenizo os agentes do Sistema Integrado de Segurança. Adotamos uma postura de tolerância zero com motos sem placas e ‘barulhentas’, já que normalmente esse tipo de veículo é utilizado para a prática delituosa, devido à facilidade de fuga. Cidade segura é uma cidade em ordem e o nosso objetivo é prezar por isso”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.