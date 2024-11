Olipende 2024 tem total de três mil participantes, entre atletas, técnicos e acompanhantes - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/11/2024 12:45

Volta Redonda - Foi dada a largada para as competições da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) 2024, em Volta Redonda, na manhã deste sábado (30). A Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, sediou as primeiras atividades. Os jogos esportivos seguem até domingo (1º), na arena, sendo que o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, e cinco ginásios poliesportivos dos bairros São Geraldo, Retiro, Açude, Três Poços e Santo Agostinho também sediam as provas.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), é direcionado a Pessoas com Deficiência (PCD) Auditiva, Física, Visual e Intelectual, incluindo pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir dos sete anos de idade. A Olimpede é de caráter participativo e inclusivo, tem regras e procedimentos adaptados, e as novidades deste ano estão por conta do judô e goalball – um desporto coletivo com bola, praticado por atletas que possuem deficiência visual.

As competições começaram às 8 horas, os atletas com deficiência intelectual participaram das modalidades de corridas, caminhadas, saltos, jogos de salão, cabo de guerra, arremessos e lançamentos. As lutas aconteceram no ginásio do bairro São Geraldo para atletas com deficiência intelectual, o futsal foi realizado nos ginásios do Retiro, Açude e Três Poços, já o Badminton no ginásio do Santo Agostinho para atletas com deficiência física e ainda participaram dos jogos de salão atletas com deficiência auditiva, física e visual.

Diretamente do Chile para a Olimpede, em Volta Redonda, Bruno Rojas, de 21 anos, participou pela primeira vez do evento representando a Paraesporte de Campos (RJ). Ele disputou a modalidade de corrida.

“Eu passo as minhas férias no Brasil tenho parentes em Campos, e quando soube da Olimpede quis participar sem pensar duas vezes. Até antecipei as minhas férias para estar aqui. Desde criança pratico atividade física, gosto muito de corrida e basquete”, disse.

Bruno faz faculdade de Educação Física no Chile e o esporte sempre foi um método de aprendizado e de convívio social para ele.

“Eu tenho Síndrome de Down e o esporte tem me possibilitado muitas coisas como estar aqui na Olimpede, conhecendo uma nova cidade e fazendo novos amigos que têm condição semelhante a minha, por exemplo”, destacou o atleta.

Segundo a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, a Olimpede 2024 está reunindo 120 instituições, de 48 cidades de três estados – Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais – e o Distrito Federal. Com o total de três mil participantes entre atletas, técnicos e acompanhantes. Para as delegações de municípios que ficam a 80 quilômetros ou mais de Volta Redonda, a organização da Olimpede disponibilizou hospedagem, atendendo cerca de mil pessoas nesta edição do evento.

“O sentimento é de gratidão! Hoje pela manhã, visitei os hotéis onde parte dos atletas estão hospedados, e eles estavam muito empolgados. Depois das provas, eles ainda terão acesso a um almoço, aqui, na arena. Apesar das dificuldades físicas e intelectuais, eles vêm numa alegria para nossa cidade. Fazer parte da Olimpede é uma emoção que não cabe no peito”, comentou Rose.

Este ano, a Olimpede está com o maior número de atletas inscritos desde a retomada dos jogos (2022), após seis anos. No ano passado, foram 83 entidades inscritas e, em 2022, 25.

“É um orgulho termos alcançado esse número expressivo, Volta Redonda é a cidade do interior do estado que mais investe no esporte. Durante todo o ano promovemos atividades esportivas beneficiando as pessoas de todas as idades”, finalizou a secretária.

Além de atletas que estavam participando pela primeira vez, a Olimpede também reuniu profissionais de Educação Física para esta experiência. A professora Rebeca Silva Araújo representou a Paraesporte do Distrito Federal.

“Está sendo uma experiência muito positiva em relação à organização. Gostei muito das acomodações, achei incrível. É uma oportunidade para os atletas, principalmente a quem não tem muito acesso. O evento é bem direcionado e os espaços são bons para o conforto dos atletas. Durante as provas tem bastante água e tudo o que eles necessitam, como lanches também”, destacou a professora.

Representando a Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), o atleta Alexandre da Silva, de 23 anos, comentou sobre sua paixão pela Olimpede.

“Estou participando pela segunda vez e é muito legal. Vou participar de salto a distância e depois futsal no ginásio. Já estou pensando na medalha que vou levar para casa”, disse, empolgado.

No encerramento da Olimpede, previsto para este domingo, todas as instituições participantes irão receber um troféu de participação, e os atletas medalhas pelo seu desenvolvimento.

Modalidades esportivas da Olimpede 2024

Os atletas estão se dividindo entre as modalidades de atletismo, provas de habilidade (zig zag e chute ao gol), tênis de mesa, voleibol especial, futsal, badminton, corridas e caminhadas, saltos, arremessos e lançamentos, jogos de salão, cabo de guerra, taekwondo, natação, judô e goalball.