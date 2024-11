Primeira formatura foi para alunos do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara - Divulgação/Secom PMVR

Primeira formatura foi para alunos do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara UstaraDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/11/2024 16:23

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda entrega neste mês mais 343 certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente pela Fundação Beatriz Gama (FBG). A primeira cerimônia de formatura, nessa quinta-feira (28), foi para alunos do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense Volta Redonda) e Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad). Já na terça-feira (3), a entrega dos certificados será para os alunos que realizaram os cursos da sede da FBG.

O presidente da FGB, Vitor Hugo de Oliveira, ressalta que o público-alvo do Projeto Cursos Profissionalizantes é formado por adolescentes, jovens e adultos com idades a partir de 14 anos, munícipes de Volta Redonda.

“Nosso objetivo é formar pessoas com valores humanitários e profissionais para o atendimento das demandas no mundo do trabalho. Através dessas capacitações estimulamos novos projetos e perspectivas de vida, através do empreendedorismo para a sustentabilidade dos participantes e da própria família”, disse Vitor Hugo.

As aulas tiveram início em agosto com os seguintes cursos profissionalizantes e localidades: na sede FBG, foram ministrados cursos de Cabeleireiro, Corte e costura, Confeitaria, Depilação com designer de sobrancelhas, Estética Corporal, Maquiagem, Mecânica de autos, Manicure com alongamento de unhas em gel, Empreendedorismo e trança; no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Santo Agostinho, a capacitação foi de Ornamentação de Eventos; no CRAS Retiro, Empreendedorismo; e no CRAS Açude, os alunos participaram de curso de Depilação com designer de sobrancelhas e Maquiagem.

Já no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), destinado ao cumprimento de Medida Socioeducativa de semiliberdade do Departamento Geral de Medidas Socioeducativas (Degase), o curso oferecido foi o de Barbearia e comtemplou 60 adolescentes do sexo masculino.

No Centro de Socioeducação Irmã Asunción de la Gándara Ustara, unidade para cumprimento de medida socioeducativa de internação do Degase – com capacidade para 90 adolescentes do sexo masculino, sendo 60 internações definitivas, 24 provisória e 6 acautelados – foi oferecido: Oficina de xadrez, Capacitação Gradual para Leitura, Introdução à Informática básica, Elétrica Predial e Barbearia. Na Unidade Provisória do Cense, onde a permanência dos atendidos é de no máximo 45 dias, foram ofertadas as oficinas de Barbeiro e Introdução à Informática Básica.

Próximas turmas

As inscrições para o novo semestre estão previstas para o período entre os dias 18 e 28 de fevereiro de 2025, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h. Os interessados deverão residir em Volta Redonda e apresentar no ato da inscrição cópias de documento com foto, CPF e comprovante de residência.

A aula inaugural está prevista para a primeira quinzena de março, com término para o final de junho. Os cursos serão mantidos, podendo haver mudança nas localidades dos CRAS, de acordo com a demanda de interesse.

O projeto

O Projeto Cursos Profissionalizantes é voltado para a profissionalização de jovens e adultos, através da Fundação Beatriz Gama, e buscam aperfeiçoar habilidades, gerando oportunidades e crescimento pessoal e profissional.

Os cursos têm curta duração (quatro meses), com 70% das aulas em módulo prático, com conteúdo focado nas necessidades reais do mercado, gerando condições aos participantes de desenvolvimento do empreendedorismo e geração de renda.