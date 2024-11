Trajeto terá início na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao Shopping Park Sul, a partir das 19h30 - Arquivo/Secom PMVR

28/11/2024

Volta Redonda - Volta Redonda vai receber pela segunda vez consecutiva a Caravana de Natal da Coca-Cola – um evento que simboliza a magia do Natal e promove a união e o espírito solidário. Trazendo alegria e esperança para as famílias, a caravana natalina desembarca no próximo domingo, dia 1º de dezembro, no município, em um percurso que conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda.

No ano passado essa experiência mágica atraiu milhares de famílias às ruas, muitos acompanharam a pé e outros de carro a passagem dos cinco caminhões representando mensagens do Natal, ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia – sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel – e ativações com inteligência artificial.

Este ano, a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola continuará pelos principais centros comerciais, a previsão é que todo o trajeto seja concluído em duas horas.

“Ficamos muito felizes com essa notícia. É uma satisfação Volta Redonda ser novamente escolhida para participar desse grande evento que é a Caravana de Natal da Coca-Cola. No ano passado, as crianças, os adultos e os idosos adoraram, as ruas da nossa cidade ficaram lotadas, muitos aproveitaram para tirar foto, para acenar para o Papai Noel que foi o grande anfitrião dessa celebração. E neste ano, vamos fazer bonito novamente para que esse evento se torne ainda mais especial para a população”, disse o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

Acompanhe o trajeto

A caravana terá início às 19h30 pela Rodovia dos Metalúrgicos – próximo ao Shopping Park Sul; em seguida desce pela rodovia, passando pelo trevo do bairro São Geraldo, indo no sentido da Colina, seguindo para a Avenida Amaral Peixoto, no Centro; a caravana segue até o viaduto Nossa Senhora das Graças e pela Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, até à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, onde faz seu trajeto e entra pela Avenida das Laranjeiras, Av. Retiro, e em seguida pela Avenida Sávio Gama; entra no bairro Niterói, retornando ao Aterrado pela Av. Paulo de Frontin, seguindo para a Vila Santa Cecília pela Av. dos Trabalhadores, chegando na Praça Brasil; depois, segue pela Rua 14, onde finaliza sua passagem por Volta Redonda.