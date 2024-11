Somando os 10 primeiros meses do ano o município soma 3.155 novas vagas criadas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Somando os 10 primeiros meses do ano o município soma 3.155 novas vagas criadasCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 28/11/2024 11:43

Volta Redonda - Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, referentes ao mês de outubro e divulgados nesta semana, apontam Volta Redonda líder na geração de empregos no Sul Fluminense em 2024. Somando os 10 primeiros meses do ano o município soma 3.155 novas vagas criadas – 32.017 contratações contra 28.862 demissões, colocando Volta Redonda como líder no Sul Fluminense.

O setor da Indústria foi o grande puxador da alta, com saldo positivo de 1.599 novas oportunidades criadas no período, seguido da área de Serviços, que contabilizou 969 novas vagas geradas. Também no positivo estão o Comércio, com 360 novos postos de trabalho, e Construção, com 246; fecha a lista a Agropecuária, com a perda de 19 vagas no período.

“Sempre destaco as parcerias que firmamos com o Governo do Estado, com instituições da cidade e outros parceiros importantes que acreditam e investem em Volta Redonda. Buscamos criar um ambiente que favoreça a geração de emprego, que movimente a economia e os números estão mostrando que já fizemos bastante e vamos fazer muito mais pela população da nossa cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Dentre as ações que contribuem para o bom cenário na geração de empregos na cidade estão as parcerias com empresas para destinar as vagas aos moradores de Volta Redonda – uma das ações foi utilizar os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) para captação de currículos e seleção de candidatos nos bairros.

A Subprefeitura, no bairro Retiro, também é um polo que contribui para os resultados positivos. O local já conta com atendimento do Sine (Sistema Nacional de Emprego) e também, por meio de parcerias, disponibiliza sempre que preciso o auditório para seleções de empresas da região que buscam auxílio na hora de contratar mão de obra.

“Também temos os cursos e as oficinas no Cras, nos CIPs (Centros de Inclusão Produtiva), o projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’, que forma mulheres na área da Construção Civil, o ‘Diploma Cidadão’, que já está rendendo estágio para os alunos com deficiência que estão se formando em nível superior. São muitas as ações e continuaremos trabalhando para que nossa cidade gere mais empregos, cresça e se desenvolva cada vez mais”, frisou o prefeito Neto.

Mais empregos

E com a expansão de dois grandes shoppings da cidade – Park Sul e Sider – a tendência é mais empregos para a população de Volta Redonda. A obra do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, segue a todo vapor e a previsão é que o centro comercial passará a receber, mensalmente, cerca de um milhão de pessoas – atualmente a média é de 700 mil/mês – com a chegada de novas lojas.

Outra expansão que vai beneficiar a economia da cidade é a do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, que prevê mais 40 lojas e 10 quiosques, o que deve gerar cerca de 700 empregos diretos e indiretos.