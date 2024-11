Decreto revogado limitava novos empreendimentos imobiliários com mais de 50 unidades - Cris Oliveira/Arquivo

Publicado 26/11/2024 15:58

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda revogou o decreto que limitava a aprovação de novos empreendimentos imobiliários com mais de 50 unidades no município. A iniciativa, que vai impulsionar o setor da Construção Civil, foi possível após a confirmação da construção da ETA (Estação de Tratamento de Água) Aero Clube, em parceria com o Governo do Estado, que vai dobrar a capacidade de captação de água pelo município.

A revogação do decreto, que aconteceu no início da última semana, atende à solicitação da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e do Sinduscon-SF (Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense). Representantes das duas entidades participaram de reuniões com o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) e representantes da administração municipal para tratar do assunto.

“A medida foi tomada para evitar o desabastecimento de água na cidade. Os empreendimentos de grande porte ampliam a demanda pelo serviço e poderiam ultrapassar a capacidade de distribuição do Saae-VR. Com a construção da ETA Aero Clube assegurada, foi possível revogar o decreto”, explicou o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza, reforçando que a nova ETA, quando operar em capacidade total, vai garantir que Volta Redonda não tenha problemas de abastecimento por cerca de 20 anos.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que a revogação do decreto permite o andamento de novos projetos habitacionais, aquecendo o mercado imobiliário e ampliando a geração de empregos.

“O investimento de cerca de R$ 90 milhões na ETA Aero Clube, dividido entre a prefeitura e o Governo do Estado, vai permitir mais crescimento e desenvolvimento para o município”, falou Neto, lembrando que Volta Redonda já tem dois contratos assinados para a nova fase do programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida” para a construção de dois condomínios.