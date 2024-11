Data marca conscientização para doação em todo o Brasil, lembrando que uma doação salva até quatro vidas - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 25/11/2024 15:06

Volta Redonda - No Dia Nacional do Doador de Sangue (25 de novembro), nesta segunda-feira, mais de 50 voluntários passaram pelo Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, localizado no anexo do Hospital São João Batista (HSJB). A data especial marca a conscientização para doação em todo o Brasil – vale lembrar que uma doação pode salvar até quatro vidas. O hemonúcleo aproveitou a ocasião para mobilizar novos doadores de sangue e agradecer aos voluntários regulares.

Em fortalecimento aos estoques de sangue, membros do Insanos Motoclube – maior grupo de motociclistas do país – esteve presente com integrantes das divisões regionais de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Barra do Piraí.

“Estamos com doações de sangue simultâneas em todo o Brasil, a nossa missão é fazer o bem sem olhar a quem. Temos a parte social como um importante legado, por isso, reunimos integrantes de vários municípios da região para virem doar. Desde o ano passado participamos ativamente das ações do Hemonúcleo de Volta Redonda”, disse Maielo, membro do motoclube.

Outro grupo de voluntários que contribuiu com a ação solidária foi o das alunas do ITEC – Instituto Tecnológico de Capacitação. Além de doações de sangue, 25 pessoas, entre alunas e professores, mobilizaram novos voluntários em uma ação realizada na Vila Santa Cecília.

“É muito importante doar sangue para salvar vidas. O ITEC hoje ajudou com a captação de novos doadores em dois locais: embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni e no Memorial Zumbi dos Palmares. O instituto disponibilizou um veículo para trazer os doadores até o hemonúcleo, ficamos muito felizes por contribuir com essa data solidária”, comentou Andreza Aparecida da Silva, aluna do curso de Técnico de Enfermagem.

Uma das novas voluntárias conquistadas pela equipe do ITEC foi Marília Silva, moradora de Quatis, que estava passando pela Vila Santa Cecília e se disponibilizou a doar sangue.

“Eu estava no lugar certo e na hora certa. Geralmente costumo fazer a doação de sangue em Barra Mansa, é a primeira vez que estou doando no Hemonúcleo de Volta Redonda e foi uma experiência ótima, fui muito bem atendida”, citou a doadora que mora em Quatis.

Doações continuam nesta semana

As doações de sangue da campanha continuam durante toda a semana até sexta-feira, dia 29, sempre das 7h às 13h. De acordo com a responsável pela captação de doadores do Hemonúcleo de Volta Redonda, Cristina Teixeira, podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, com boas condições de saúde.

“Precisamos manter a adesão dos voluntários que são fundamentais para o funcionamento do hemonúcleo. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, pois a demanda é alta. Além dos pacientes do HSJB, atendemos outras cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); três hospitais privados na cidade; e ainda fornecemos hemocomponentes para unidades em outros dois municípios (Pinheiral e Piraí)”, explicou Cristina.

Serviço:

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto feriados e fins de semana. É necessário ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal); pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

No ato do atendimento, os doadores precisam apresentar documento de identificação com foto, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, é preciso aguardar duas horas.