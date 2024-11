Na primeira edição processo contou com participação dos 26 estados e Distrito Federal, além de 4.578 municípios - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Na primeira edição processo contou com participação dos 26 estados e Distrito Federal, além de 4.578 municípiosCris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 25/11/2024 14:12

Volta Redonda - O ensino básico municipal de Volta Redonda conquistou a categoria Ouro na primeira edição do Selo Nacional Criança Alfabetizada 2024 – iniciativa do Ministério da Educação (MEC) desenvolvida dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), que visa reconhecer secretarias de educação estaduais, municipais e distrital com boas práticas no âmbito da política. O resultado preliminar foi divulgado no último dia 22, e nesta primeira edição o processo contou com a participação dos 26 estados e do Distrito Federal, além de 4.578 municípios brasileiros.

“É importante registrar que a conquista do selo, na categoria Ouro, traz para Volta Redonda o reconhecimento como referência em políticas públicas eficazes para garantir a alfabetização de todas as crianças, e reforça o compromisso do município com o enfrentamento das desigualdades que comprometem a equidade educacional”, destacou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

De acordo com o MEC, o Selo Nacional Criança Alfabetizada 2024, que é dividido em três categorias (Bronze, Prata e Ouro) visa reconhecer o compromisso dos municípios em alfabetizar todas as crianças, assegurando igualdade de acesso e oportunidades, bem como analisar e refletir de forma contínua as realidades educacionais, além de fortalecer as ações colaborativas para as políticas públicas de alfabetização.

Para alcançar esse reconhecimento, Volta Redonda passou por um rigoroso processo de avaliação, que inclui critérios como implementação de políticas de formação continuada de professores e gestores, que reforça o trabalho contínuo realizado pelas escolas, diretores, professores, pessoal de apoio e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação.

A cerimônia de entrega do selo acontecerá em Brasília em data a ser definida pelo MEC.

“A Educação de Volta Redonda é referência em vários sentidos, e resultados como esse mostram que estamos no caminho certo. Nossas crianças merecem cada vez mais uma educação de qualidade e continuaremos trabalhando, investindo em melhorias nas estruturas, modernização dos equipamentos, capacitação e qualificação dos profissionais e muito mais que for preciso”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Compromisso Nacional

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é realizado em regime de colaboração entre a União e os entes federados. O intuito é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na Meta 5 do PNE (Plano Nacional de Educação). O CNCA busca, ainda, assegurar a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.