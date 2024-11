PMs encontraram revolver calibre 38, pistola 9mm, munições, e drogas com os suspeitos - Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Um homem de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi morto na noite deste sábado (23), após um confronto com policiais militares no bairro Belo Horizonte. Na ação policial, cinco suspeitos foram presos, e um sexto envolvido morreu no local. Três detidos foram baleados, sendo socorridos no Hospital São João Batista.

De acordo com as informações da Polícia Militar, na noite de sábado policiais do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1ª Companhia) do 28º Batalhão da PM foram verificar uma denúncia sobre elementos armados, traficando drogas. Chegando ao local, os PMs foram recebidos a tiros e revidaram os disparos.

Com o grupo foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola 9mm, ambas com numeração raspada; sete munições de 38, 34 munições de 9mm e três carregadores de 9mm; 385 pinos de cocaína, 103 tiras de maconha, 238 pedras de crack e outras drogas; R$ 97 em espécie e três celulares.