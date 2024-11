Próxima edição do Conexão Mega Cidadania será no sábado (30), das 9h às 14h, na Praça Brasil - Geraldo Gonçalves/Arquivo Secom PMVR

Próxima edição do Conexão Mega Cidadania será no sábado (30), das 9h às 14h, na Praça BrasilGeraldo Gonçalves/Arquivo Secom PMVR

Publicado 22/11/2024 15:53

Volta Redonda - A próxima edição do Conexão Mega Cidadania, que acontecerá no dia 30 de novembro (sábado), das 9h às 14h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, contará com diversos serviços gratuitos à população, com atendimentos dos governos federal, estadual e municipal. O evento é uma realização da prefeitura em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e o Governo do Estado.

A caravana do programa "RJ Para Todos", da Secretaria de Estado de Governo (Segov), vai atender à população com serviços de emissão ou agendamento de 1ª e 2ª via de identidade (RG); isenção para 2ª via de RG e certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; expedição da Carteira de Trabalho (CTPS) Digital; além de balcão de empregos (Sine) e orientações sobre os direitos do consumidor (Procon). A distribuição de senhas para acesso aos serviços do “RJ Para Todos” será realizada das 9h ao meio-dia.

A pedido do deputado estadual Munir Neto, também estará presente no Conexão Mega Cidadania o Mamógrafo Móvel de Governo do Estado do Rio de Janeiro, para que as mulheres possam fazer o exame de mamografia de forma gratuita.

O Governo Federal vai marcar presença, por meio do Ministério da Previdência Social, que levará para a Praça Brasil o PrevMóvel – veículo que funciona como unidade móvel do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e é uma alternativa para facilitar o acesso da população aos serviços da previdência.

O PrevMóvel vai disponibilizar consulta e impressão de serviços como carta de concessão; certidões de tempo de contribuição e para saque do PIS/Pasep/FGTS; simulações de Direito de Aposentadoria (EC103) e de Tempo de Contribuição; extrato de Imposto de Renda; e declaração de benefícios, entre outros.

Município levará serviços de diversos órgãos

No caso do governo municipal, várias secretarias e outros órgãos da administração municipal oferecerão serviços de assistência social, educação, saúde, emprego, cultura, lazer, meio ambiente, empreendedorismo, turismo e juventude.

O público terá à disposição o Salão da Cidadania – um caminhão com corte de cabelo gratuito, além de trancistas; vacinação contra HPV e gripe (Influenza); atualização do CadÚnico (Cadastro Único); orientação Jurídica com o projeto ‘Advogado Social’; distribuição de abafador de ruídos para pessoas com autismo e distribuição do Colar de Girassol; Espaço Kids da Educação para as crianças; doação de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica; espaço de adoção “Família Animal”; Casa do Empreendedor; feira de artesanato; entre outros.

“Será uma ótima oportunidade para toda a população conhecer e solicitar os serviços que a prefeitura e outros governos estarão disponibilizando gratuitamente em um único lugar. Isso com entretenimento e lazer para toda a família. E depois do Conexão Mega Cidadania teremos a abertura do Natal com Papai Noel, show da cantora Joana e uma decoração natalina toda iluminada para encantar ainda mais a cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.