Suspeito foi levado à 93ª DP (Volta Redonda) após tentar entrar com cachorro em ônibus e discutir com o motorista - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 22/11/2024 11:31

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda detiveram na noite de quinta-feira (21) um homem de 34 anos, em situação de rua, com uma faca de açougueiro. Ele foi levado à 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda) após tentar entrar com um cachorro em um ônibus e discutir com o motorista. O caso aconteceu na Avenida Sávio Gama, na altura do bairro Eldorado.

Após a discussão, o homem deixou o local, mas acabou sendo encontrado pelos guardas municipais após denúncias feitas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Durante revista ao suspeito, uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina foi encontrada sob as vestes dele. Uma segunda faca, que também seria dele, foi localizada em um banheiro de um supermercado próximo ao local da abordagem.

O homem era acompanhado por um casal, também em situação de rua, e todos foram conduzidos à 93ª DP, onde o caso foi registrado.

“Parabenizo os guardas municipais responsáveis pela rápida resposta à denúncia. Estamos sempre prontos para atuar e graças ao apoio da população foi possível evitar uma situação mais contundente. Confiem na segurança pública e denunciem qualquer ato de violência”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones: 153 (Guarda Municipal) ou 190 (Polícia Militar).