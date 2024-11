Estação de tratamento de água no bairro Aero Clube deve aliviar abastecimento, hoje feito pela ETA Belmonte - Arquivo

Publicado 21/11/2024 16:04

Volta Redonda - O planejamento para a construção da futura Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Aero Clube teve um novo capítulo nesta quinta-feira (21), quando foi realizada mais uma reunião entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas). O objetivo do encontro foi ajustar os detalhes do convênio entre Estado e município e para a realização da licitação da obra para 2025. Participaram da discussão o prefeito Antonio Francisco Neto; o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; o diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, o PC; e o deputado estadual Munir Neto.

Sobre a futura ETA Aero Clube, Paulo Cezar de Souza lembra que o local para a instalação da unidade já foi definido. Ela será construída em módulos, sendo que o primeiro, capaz de tratar 400 litros de água por segundo, deve ser concluído dois anos depois do início das obras, em um investimento de R$ 90 milhões a serem divididos entre a Prefeitura e Governo do Estado. Além disso, a estação de tratamento de água terá pronta a infraestrutura para a instalação dos dois módulos restantes, totalizando 1,2 mil litros de água tratada por minuto – a capacidade da ETA Belmonte, o que significa dobrar a captação por parte do município.

“Essa nova estação vai dar flexibilidade ao município quanto ao abastecimento d’água, sendo que atualmente também fornecemos o abastecimento para bairros da Região Leste de Barra Mansa e o Complexo Califórnia, em Barra do Piraí. E ainda há a questão do aumento do consumo no verão, que chega a ser 20% maior que a capacidade máxima da ETA Belmonte”, explica PC, acrescentando que a ETA Aero Clube, quando operar em capacidade total, vai permitir que o município não precise lidar com problemas de abastecimento por cerca de 20 anos.

O prefeito Neto destacou a parceria com o Governo do Estado para a realização de mais uma obra de grande importância para Volta Redonda. “Esse é um investimento que vai impactar a vida da população em pouco tempo e solucionar por décadas uma questão de grande importância, que é o abastecimento de água. Não mediremos esforços para duplicar o tratamento de água com a conclusão de todos os módulos da ETA Aero Clube, que ainda vai permitir que tenhamos mais flexibilidade quando precisarmos interromper a captação na ETA Belmonte para os reparos necessários.”

Presente à reunião, o deputado Munir Neto lembra que uma nova estação se faz necessária com o desenvolvimento observado em Volta Redonda nos últimos anos. “Temos conseguido grandes obras de infraestrutura, como o asfaltamento de mais de 300 ruas, o Plano de Mobilidade Urbana, e agora esse convênio para garantirmos água para todos, o tempo todo”, afirmou.