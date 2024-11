Agressor foi preso por guardas municipais e encaminhado para a Deam de Volta Redonda - Divulgação/Semop PMVR

Volta Redonda - Um homem, de 42 anos, foi preso nesta terça-feira (19) por agredir a companheira, de 45, em Volta Redonda. Ele acabou detido pela Guarda Municipal após uma câmera da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Paraíba flagrar a agressão.

Ambos estão em situação de rua e aguardavam atendimento na unidade de saúde quando a agressão aconteceu e foi filmada por uma câmera de segurança do local. As imagens mostram quando a mulher se aproxima do suspeito e ele desfere um chute e a derruba no chão. Após a agressão, funcionários chamaram a Guarda Municipal que fez a detenção do suspeito e o encaminhou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde ficou detido por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. O homem alegou que havia sido ferido pela mulher com uma faca, objeto que foi encontrado com ela e ficou apreendido.

“Graças ao acionamento do botão de pedido de ajuda, que está em poder de funcionários da unidade de saúde, e ao monitoramento por câmera – que contamos com equipamentos na área externa e interna – conseguimos prontamente atender a essa ocorrência e fazer a prisão do suspeito. Parabenizo aos agentes pela agilidade e presteza no atendimento a essa senhora, que graças à atuação deles foi evitada uma situação mais contundente. Importante lembrar a importância da tecnologia, que graças às câmeras instaladas na unidade de saúde, pôde flagrar a situação e dessa forma será possível a responsabilização do suspeito”, disse o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.