Espaço com banheiros, área de descanso e copa, garante local seguro durante jornada de trabalho - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 19/11/2024 12:54

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda iniciou a construção do ponto de apoio e descanso para motoboys e entregadores. O espaço começou a ser erguido, na última semana, pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), ao lado da Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal. O objetivo é garantir à categoria um local seguro e confortável durante a jornada de trabalho.

O ponto de apoio contará com banheiros, área de descanso e copa equipada com geladeira e microondas. O projeto de lei de autoria do vereador Renan Cury foi aprovado pela Câmara Municipal de Volta Redonda e sancionado pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

“Com essa iniciativa vamos garantir melhores condições para que esses trabalhadores possam ter um local digno enquanto prestam seus serviços. Os entregadores e motoboys fazem parte da economia local e precisam ser vistos e valorizados por todos”, disse o prefeito Neto.

O secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, citou que o projeto foi idealizado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), e a previsão de entrega da obra é para janeiro de 2025.

“Estamos construindo esse espaço anexo à rodoviária. A obra ainda está bem no início na parte das fundações, o que podemos adiantar é que o espaço vai atender as necessidades dos motoboys e entregadores que trabalham em Volta Redonda”, comentou o secretário.

Fotos de Geraldo Gonçalves–Secom/PMVR.