Material é semelhante ao utilizado pela prefeitura de Volta Redonda; furto será investigado - Divulgação/PCERJ 93a DP

Publicado 18/11/2024 23:02

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), com apoio do Serviço Reservado (P2) do 28º Batalhão da Polícia Militar, cumpriram um mandado de busca e apreensão em um centro de reciclagem investigado por suspeita de receptar produtos furtados. A ação ocorreu por volta das 14h desta segunda-feira, na Rua Haiti, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

No local as equipes policiais encontrar mais de cem conexões elétricas de cobre, utilizadas em pisca-piscas. Diante da semelhança do material encontrado com o material usado pela Prefeitura de Volta Redonda, o proprietário e os produtos foram levados para a 93ª DP. O chefe do setor de elétrica da prefeitura compareceu ao local e reconheceu o material como sendo de propriedade da prefeitura.

O proprietário do estabelecimento confirmou ter comprado o material de uma pessoa que afirmou não saber o nome, mas sabe que trabalha na prefeitura. Segundo a Polícia Civil, as investigações irão continuar para identificar o autor dos furtos. O proprietário do estabelecimento de materiais recicláveis foi preso em flagrante por receptação qualificada, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.