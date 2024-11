Ruas que passam sob as pontes sobre Rio Paraíba do Sul foram interditadas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 16/11/2024 20:01

Volta Redonda - A Defesa Civil de Volta Redonda fez neste sábado (16), às 18 horas, uma atualização da situação na cidade, diante da chuva que está caindo desde o fim da tarde de sexta-feira (15). O Rio Paraíba do Sul está, neste momento, com 3,70 metros acima do normal.

O acumulado de chuva chegou a 78mm, sendo que somente nestes 16 dias choveu mais que em todo o mês de novembro de 2023. Já são 198mm em 2024, contra 126mm no ano passado.

A Defesa Civil contabilizou 12 ocorrências até o momento. Dois imóveis foram interditados, preventivamente, no Morro do Quiabo, no bairro Belo Horizonte. As famílias foram acolhidas em casa de parentes.

Relatórios sobre os dois pontos serão finalizados para então serem remetidos ao Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

As ruas que passam sob as pontes que ficam sobre o Rio Paraíba foram interditadas mais cedo. Mesmo assim, ao menos um veículo tentou passar e ficou preso nas águas embaixo da ponte Pequetito Amorim. A Defesa Civil pediu que os motoristas evitem os locais e de maneira alguma tentem passar na área alagada.

Equipes nas ruas

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) estão nas ruas desde as primeiras horas, junto com maquinário pesado. O trabalho mais intenso até o momento é no bairro São Sebastião, na retirada de lama das ruas.