Empresa responsável executou serviço a partir da esquina com a Avenida Amaral Peixoto até a Rua TuiutiGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 14/11/2024 15:09

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), concluiu nessa quarta-feira (13) as obras do novo asfalto na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo. Após realizar o trabalho de fresagem em toda a via, a empresa responsável pela empreitada executou o serviço a partir da esquina com a Avenida Amaral Peixoto até o encontro com a Rua Tuiuti. Anteriormente, a empresa já havia feito a troca do asfalto a partir do Posto AP até as proximidades da Tuiuti.

O secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, adianta que, agora, a empresa contratada vai concluir os trabalhos iniciados na Rodovia dos Metalúrgicos, no trecho que vai do Posto AP até o Mergulhão, próximo ao Clube Comercial, que já passou pelo processo de fresagem.

“A Benedito Lopes Bragança é a principal via do São Geraldo, que com o passar dos anos viu aumentar o número de veículos que passam pela via, e a troca do asfalto é importante para garantir um fluxo satisfatório de automóveis”, comentou Jerônimo.

O prefeito Antonio Francisco Neto também destaca a importância da obra para a população. “Os moradores do São Geraldo passam a ter uma via com plenas condições de uso, e que será importante para outras milhares de pessoas. Volta Redonda cresceu, e muito, na região do Jardim Belvedere, Vila Rica, Roma, e muitos têm na Capitão Benedito Lopes Bragança a principal ligação com o Centro e outros tantos bairros de nossa cidade”, disse.