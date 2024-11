Entrega dos kits de uniformes foi realizada no auditório da prefeitura, no Palácio 17 de Julho - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Entrega dos kits de uniformes foi realizada no auditório da prefeitura, no Palácio 17 de JulhoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 12/11/2024 14:53

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda entregou nesta terça-feira (12), os novos uniformes para os trabalhadores de três cooperativas de materiais recicláveis do município: Reciclar VR, Folha Verde e Rosa de Ouro. A ação, realizada no auditório da prefeitura, no bairro Aterrado, cumpre mais uma etapa do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o município e o Ministério Público do Trabalho, que visa promover melhorias contínuas para o setor de reciclagem.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson de Azevedo, participou da entrega, na qual cada cooperado recebeu dois kits contendo duas calças e duas blusas, assegurando condições de trabalho mais adequadas e padronizadas.

“Essa entrega reforça nosso compromisso com a valorização dos trabalhadores, a segurança no ambiente de trabalho e a sustentabilidade. Seguimos trabalhando por um futuro mais limpo e inclusivo para todos”, destacou o secretário.

Também estiveram presentes na entrega dos novos uniformes representantes do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); a pró-reitora de Extensão Ana Carolina Callegário; e Luciana Werneck, do Núcleo de Experiências Profissionais e o Mundo do Trabalho.

EPIs

A entrega dos novos uniformes acontece em continuidade a outra ação realizada anteriormente pela SMMA, que foi a entrega, também no auditório da prefeitura, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para cooperativas. Na ocasião, também foi feito o treinamento do uso desses equipamentos, realizado pela Fundação CSN com auxílio do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I de Volta Redonda (Cerest/VR), da prefeitura.

Tendo em sua composição luva de proteção, avental, óculos de proteção, protetor auricular, par de botas e capacete, os EPIs foram doados na época pela Fundação CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional.