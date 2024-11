Equipe irá participar do 'Robótica 2024', maior evento de Robótica da América Latina - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 12/11/2024 14:08

Volta Redonda - A equipe de Robótica do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), com apoio da Prefeitura de Volta Redonda e da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência (SMPD), embarcou nesta terça-feira (12) rumo a Goiânia, capital do estado de Goiás. Representada pelos alunos Lucas Santini de Souza e Gabriel Pedrosa da Silva, além do professor Frederico Pitassi de Paula, a equipe irá participar do "Robótica 2024" – maior evento de Robótica da América Latina, realizado pela Robocup Brasil, que tem sua etapa final na capital goiana acontecendo até o próximo domingo (17).

De acordo com o professor Frederico Pitassi, cada um dos alunos irá apresentar um projeto de cunho científico, aprovado após banca avaliadora, com a construção de um artigo e protótipos, sendo então aptos para representar Volta Redonda no evento, de nível nacional e internacional.

O aluno Gabriel irá apresentar a evolução do projeto Quiz Educacional Multidisciplinar, que já é vencedor na edição 2023 e que contemplou duas Bolsas de Iniciação Científica Júnior, bem como outras realizações. O protótipo é focado na aprendizagem utilizando novas tecnologias, com um aplicativo próprio onde todos os usuários são capazes de construir através do celular seus próprios desafios, em todas as disciplinas.

Já o projeto Bengala Inteligente para Deficientes Visuais, representado pelo aluno Lucas e realizado em parceria com a SMPD, alcança mais um patamar, com um protótipo construído de forma personalizada para ajudar pessoas, com uma bengala funcional com sensores que trazem benefícios únicos para pessoas com deficiência. Inclusive, um protótipo já foi entregue e estão sendo confeccionadas mais 20 bengalas pelos estudantes da equipe para doação.

“É muito gratificante participar desse projeto, pois permite ajudar pessoas, e me sensibiliza como nunca ter a oportunidade de alcançar mais pessoas. É fantástico, maravilhoso”, frisou o jovem Lucas.

“Vale ressaltar que a Robocup, maior evento de Robótica do mundo, será realizado em solo brasileiro no próximo ano, em Salvador, na Bahia, e muitos estudantes buscam classificações para o evento nos próximos dias”, contou o professor Frederico, que também irá representar o estado do Rio de Janeiro na OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), dando apoio às equipes do estado, e como bolsista ATP-A (Apoio Técnico à Pesquisa) pelo CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), além de atuar na equipe brasileira da MNR (Mostra Nacional de Robótica), representando Volta Redonda no cenário nacional.