'Maratona de Ideias', voltada para o público universitário, foi realizada no Centro Universitário Geraldo Di BiaseDivulgação/Secom PMVR

Publicado 11/11/2024 11:31

Volta Redonda - O “Vírgula Hub de Inovação VR”, espaço voltado para projetos, negócios de inovação, tecnologia e empreendedorismo em Volta Redonda promoveu neste sábado (9), no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), o evento “Maratona de Ideias” – voltado para o público universitário.

A “Maratona de Ideias” é realizada em parceria entre a prefeitura, o Sebrae, o UGB, UFF (Universidade Federal Fluminense), UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), ADR (Agência de Desenvolvimento Regional) e RSV (Rio Sul Valley).

Com patrocínio da empresa Transportes Excelsior, as melhores ideias e projetos apresentados foram premiados com R$ 2,5 mil para o 1° lugar; R$ 1,5 mil para o segundo colocado; e R$ 1 mil para o terceiro mais votado.

Na cerimônia de abertura, participaram o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, a pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) Elisa Alcântara, Rafael Paiva, professsor representante do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Marcelo Amaral, representante da Universidade Federal Fluminense (UFF), o vereador e diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Paulinho AP, Paola Tenchini, coordenadora regional do Sebrae-RJ e a consultora, também do Sebrae-RJ, Verônica Marques, que guiou toda a Maratona.

O representante da equipe vencedora, o aluno de Engenharia Mecânica do UGB, Welgiley Moacyr Catta Preta da Silva, disse que o grupo apresentou uma inovação no beneficiamento de óleo de cozinha usado. "Utilizado para gerar biodiesel, esse resíduo é descartado de forma incorreta pela maioria dos moradores. A ideia foi criar um aplicativo onde o usuário troca o óleo por cashback e desconto em compras junto a parceiros, além de oferecer o serviço de coleta do óleo na casa e fornecimento do vasilhame", explicou o aluno.

O segundo lugar ficou com a equipe da aluna Ana Clara Fialho Galdino, do curso de Técnico de Automação, do Instituto de Cultura Técnica (ICT). Ela disse que o projeto apresentado foi pensado visando a economia de água. "Com o nossa proposta do 'Aquaflux', as pesssoas poderão ver em tempo real o gasto e consumo de água que chega até as suas casas", explica.

O grupo vencedor do terceiro lugar também foi formado por alunos do UGB. Felipe Nicolau Ferreira da Silva, também da Engenharia Mecânica, disse que sua equipe se dividiu em duas e venceu as duas posições no pódio. "Nossa ideia foi formar uma rede social voltada para o empreendedorismo, diferente do LinkedIn, onde empresas e trabalhadores se conectam", falou Felipe, aproveitando para agradecer aos incentivos do coordenador João Hoppe e do professor Rodrigo Rezende.

O quarto e quinto colocados receberam créditos para participar de capacitações do Sebrae-RJ. O evento teve 13 grupos participantes e reuniu 57 alunos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré explicou que o evento reuniu startups e estudantes com projetos criativos, com o objetivo de buscar soluções inovadoras para o mercado.

“Essa foi mais uma oportunidade única e transformadora para que as startups, os universitários mergulhem no universo da inovação, do empreendedorismo, além de interagir e trocar ideias”, salientou o secretário.

O período em que os estudantes estiveram no evento contou ainda como horas complementares para a formação do curso superior, e todos receberam um certificado de cocriação de inovações.