Santo Agostinho sediou neste domingo (10) a quarta edição da 'Rua de Compras 2024'Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/11/2024 11:06

Volta Redonda - O bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, sediou neste domingo (10), a quarta edição da “Rua de Compras de 2024”. Durante todo o dia, moradores do bairro e consumidores aproveitaram os inúmeros serviços e as opções de lazer oferecidas. O projeto é realizado em parceria entre a prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

O evento “Rua de Compras” ocorreu nas duas principais ruas do bairro: Soldado Francisco Alves da Rocha e Jaime Martins, que ficaram fechadas para o trânsito. O público pode aproveitar as comidas e lanches especiais dos foodtrucks, brinquedos grátis, Feira de Artesanato, exposições de motos – com o grupo Falcões de Aço –, além de apresentações culturais como as da Banda e do Coral Municipal, que fizeram a abertura do evento.

Quem aproveitou as promoções do Comércio foi a atendente de lanchonete, Maria Rosa de Paula, que mora no bairro. "Os preços estão bons e fiz umas comprinhas. Tô curtindo muito porque acontece perto de casa e hoje estou de folga", comentou Rosa.

Com o comércio estabelecido no bairro há 15 anos, a proprietária de uma loja de produtos elétricos, Raquel Souza, elogiou a realização do projeto no bairro. "Pra mim é um dia de festa. Conseguimos vender mais, pois vem gente de toda a cidade para cá", comemora ela.

O presidente da associação de moradores, Divino dos Santos, disse que a 'Rua de Compras' movimenta todo o bairro. "O Santo Agostinho é o segundo maior bairro de Volta Redonda. E hoje, temos certeza que mais de 20 mil pessoas vieram participar. Agradecemos a prefeitura e os parceiros" ressaltou o presidente.

A 'Rua de Compras" do Santo Agostinho foi a primeira realizada após as eleições, segundo destacou o gestor executivo do projeto, Jader Costa. "A iniciativa fomenta o comércio local. Ela permite que as ruas se tornem uma grande calçada para compras e diversão. Desejo que os comerciantes tenham feito boas vendas e a população tenha aproveitado esta grande estrutura que tem total apoio da prefeitura", afirmou.



O assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, frisou que o evento oferece aos moradores e visitantes oportunidades de compras e lazer. "É fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, traz lucros para os comerciantes, oportuniza a prefeitura a mostrar seus serviços e, com isso, a população é beneficiada", salientou Loureiro.

A prefeitura ofereceu apoio ao evento e diversos serviços, através das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Cultura, Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) Serviços Públicos (SMSP), Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel), Assistência Social (Smas) e Fazenda (SMF), Ordem Pública (Semop), além da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv).