Competição acontece neste sábado (9), a partir das 8h, no Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 08/11/2024 15:56

Volta Redonda - Cerca de 200 ginastas – de 3 a 18 anos da rede pública e particular de ensino – estão inscritos para a segunda edição da Copa de Ginástica de Volta Redonda. A competição acontece neste sábado (9), a partir das 8h, no Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo, localizado na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, número 888.

Neste ano, as disputas serão de Solo, Trave, Salto Mesa e/ou Mini Mesa, Trampolim – duplo mini e trampolim – e ginástica Rítmica. Todo o evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). De acordo com Rose Vilela, secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, todos os participantes serão premiados com medalhas.

“O município é um grande incentivador do esporte. Durante todo o ano, realizamos diversos eventos, agradeço a toda equipe da Smel pela dedicação. Recentemente, encerramos os Jogos Estudantis (Jevre) com recorde de participantes, queremos continuar promovendo esse incentivo desde a infância até a Melhor Idade”, comentou a secretária.

A professora Kelly Silva, uma das responsáveis pela organização do evento, destaca que desde o início da semana a equipe da Smel está em preparação junto aos atletas com treinos específicos. Com isso, a equipe segue na organização do evento na ordem de participação dos ginastas, cerimônia de abertura, entre outros compromissos.

“Estamos trabalhando o corpo com aquecimentos e alongamentos para evitar lesões e garantir uma performance belíssima. Buscamos nessa etapa trabalhar a concentração e a calma deles, pois muitos estão participando pela primeira vez. A equipe do ginásio, incluindo professores e estagiários, aproveitam para organizar o local, a estrutura e os equipamentos, além da iluminação e do som. Também teremos a participação dos alunos do curso de Educação Física do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda)”, disse a professora.