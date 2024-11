Evento gratuito é referência no setor de construção civil, arquitetura e habitação na região - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/11/2024 17:08

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está apoiando a 4ª edição da Feira Morar e Construir, que acontece até o próximo domingo (10), embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Praça Rotary, Vila Santa Cecília. Realizado pelo Sinduscon-SF (Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense), o evento gratuito, que é referência no setor de construção civil, arquitetura e habitação na região, contará com dezenas de expositores e uma programação musical.

A novidade neste ano é a realização da 1ª edição do Construa Sul Fluminense, a partir desta sexta-feira (8), reunindo empresas e profissionais em painéis e rodadas de negócios voltados para inovações e sustentabilidade na construção civil.

Música – O público poderá conferir uma programação com três apresentações musicais: na sexta-feira (8), a partir das 19h, quem sobe ao palco é o músico Raniere Acústico; no sábado (9) é a vez da Dupla V8, também às 19h; e no domingo (10), a música começa mais cedo, às 10h, com a dupla Serginho e Ana.

Serviço:

Feira Morar e Construir

Local: Embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Praça Rotary, Vila Santa Cecília

Datas e horários:

- Quinta-feira (7): 18h às 21h

- Sexta-feira (8): 12h às 21h

- Sábado (9): 9h às 21h

- Domingo (10): 8h às 15h

Entrada gratuita