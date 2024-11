Viagens vão beneficiar cerca de dez mil participantes dos programas para a Melhor Idade - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Viagens vão beneficiar cerca de dez mil participantes dos programas para a Melhor Idade Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 07/11/2024 16:46

Volta Redonda - Um grupo composto por 174 participantes dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Retiro, em Volta Redonda, começou esta quinta-feira (7), de forma diferente. Desde cedinho acordaram, tomaram seu café e vieram para a Praça Sávio Gama, no Aterrado, de onde partiram para Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

As viagens começaram em 30 de abril e terminam em 16 de dezembro, beneficiando cerca de dez mil participantes dos programas para a Melhor Idade desenvolvidos pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Assistência Social (Smas). O projeto foi retomado pela prefeitura em 2022, beneficiando idosos em viagens ao município de Teresópolis, na Região Serrana Fluminense, e em 2023 para a cidade de Caxambu, em Minas Gerais.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou que todos têm direito à qualidade de vida, e é uma parte importante do trabalho realizado pela Smas criar oportunidades para desenvolver e garantir esse direito à chamada melhor idade.

“Com os grupos de convivência, esse morador cria uma conexão maior com o próprio bairro e tem aquele grupo como um compromisso, que beneficia sua autoestima. Ele se torna realmente parte daquela comunidade. Para quem tem presença assídua, a viagem é uma atividade muito esperada e que dá a possibilidade de conhecer novos locais junto a esse grupo de amigos, que é tão presente na convivência diária”, explicou a secretária.

Segundo a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Patrícia Pereira, os trabalhos têm como objetivo principal promover a qualidade de vida dessa faixa etária, oferecendo oportunidades de socialização, bem-estar e participação ativa na sociedade.

“Ao proporcionar atividades como viagens e passeios, o SCFV contribui para a valorização da experiência e o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais. Essas ações não apenas ajudam os idosos a manterem-se fisicamente ativos, mas também favorecem o seu desenvolvimento social e emocional, diminuindo o risco de solidão e de isolamento. Ao terem acesso a novos lugares e experiências, os idosos podem expandir seus horizontes, fazer novas amizades e criar memórias positivas, o que é fundamental para a sua saúde mental e qualidade de vida”, ressaltou a coordenadora.

Os participantes são oriundos de diversos bairros e são atendidos por meio dos Centros de Referência de Assistência Social e Centros de Convivência. Atualmente, Volta Redonda conta com 70 grupos, totalizando cerca de 4.500 pessoas.

Dona Silvânia Dutra, 64 anos, moradora do bairro Vila Brasília, ganhou a viagem de presente, junto com a aposentadoria.

“Aposentei recentemente e já estou aproveitando. Minha expectativa é de que a viagem seja tranquila e que possamos aproveitar muito os atrativos da cidade. Aliás, aproveito todas em que eu vou. Essa é a quarta vez que viajo com o meu grupo. É só alegria”, disse, empolgada, a aposentada.

Programação

Além de conhecer Campos do Jordão, a Melhor Idade contará com todas as comodidades do Hotel Estoril, onde fica hospedada. Os idosos serão recebidos com almoço e, com a tarde livre, para realizar passeios a pé pela cidade e desfrutar das maravilhas de Campos de Jordão e de Capivari, com sua arquitetura de inspiração alemã, que dá um toque alpino à cidade, com florestas de pinheiros que oferecem uma refrescante alternativa ao calor.

Capivari é o centro turístico de Campos do Jordão, onde estão várias lojas, cafeterias, chocolaterias e a famosa cervejaria artesanal Baden Baden, além do Boulevard Geneve, uma viela coberta por guarda-chuvas e luzinhas. É um lugar bem centralizado, ótimo para um passeio ao ar livre.

Para encerrar o dia, a melhor idade vai participar de um bingo seguido de chá da tarde, e um baile com música ao vivo com buffet de autosserviço.