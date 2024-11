No mês de outubro, foram 447 doações para 410 transfusões de sangue - Arquivo/Secom PMVR

No mês de outubro, foram 447 doações para 410 transfusões de sangueArquivo/Secom PMVR

Publicado 06/11/2024 14:51

Volta Redonda - O Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), registrou resultado positivo nesse último mês de outubro, foram 447 doações para 410 transfusões de sangue. O fato é muito raro e digno de comemoração. A última vez que o número de coletas superou a demanda da unidade foi no mês de maio de 2022.

“Acredito que as campanhas desenvolvidas no hemonúcleo para captação de doadores voluntários têm contribuído para alcançarmos resultados positivos. Mas ainda assim, apenas em outubro o número de doações superou o de transfusões em 2024. Isso mostra que estamos no caminho certo, mas seguimos precisando da conscientização de toda população sobre a importância de doar sangue periodicamente”, disse o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, coordenador técnico do Hemonúcleo de Volta Redonda.

Nos meses de janeiro, março e abril de 2024 o número de doações superou o registrado em outubro, mas o número de transfusões foi muito maior. Em janeiro, foram 509 coletas contra 707 transfusões; em março, 458 contra 755; e em abril foram 480 contra 668. “Mesmo assim, temos motivos para comemorar. Janeiro e abril, por exemplo, são historicamente meses de baixa procura por doadores. O primeiro por conta das férias escolares e o segundo por conta dos feriados, mas neste ano conseguimos superar o número de doações em relação ao ano passado”, afirmou o médico.

“Pedimos ajuda à população para o que número de doadores não caia em novembro por conta dos feriados pela Proclamação da República, no dia 15, e pelo Dia de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20. Precisamos de qualquer tipo sanguíneo. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas”, alertou Lula.

A captação de doadores no Hemonúcleo de Volta Redonda é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; também é necessário estar em boas condições de saúde.

Banco de Sangue de VR atende oito unidades de saúde

Além do Hospital São João Batista, o Hemonúcleo de Volta Redonda atende mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de três hospitais privados na cidade (Hospital FOA, Santa Cecília e Viver Mais); e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios (Pinheiral e Piraí).