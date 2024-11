Ação visa cumprir mandados contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro - Divulgação/PCERJ

Publicado 05/11/2024 15:52

Volta Redonda - Policiais civis da 50ª Delegacia de Polícia (Itaguaí), com apoio do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), deflagram a "Operação Itaguaí Limpa", nesta terça-feira (5).

A ação tem como objetivo cumprir nove mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) nos municípios de Itaguaí, na Baixada Fluminense; na capital do Rio de Janeiro; em Volta Redonda e Barra Mansa.

A operação é fruto de investigação que revelou detalhes da estrutura da organização criminosa nas comunidades do Carvão e Engenho, em Itaguaí. Os agentes também constataram que a facção atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro e tem vínculo em outros municípios do interior do estado, como Volta Redonda e Barra Mansa.