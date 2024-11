Projeto 'Coluna Reta" realiza duas cirurgias de correção da escoliose idiopática por mês - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/11/2024 22:23

Volta Redonda - O projeto “Coluna Reta”, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda a fim de prevenir e oferecer tratamento ou correção da escoliose idiopática por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), realizou mais duas cirurgias de alta complexidade na última sexta-feira (1º) e sábado (2) no Hospital São João Batista (HSJB), no bairro Colina.

Segundo o responsável pela iniciativa, o ortopedista especialista em coluna Juliano Coelho, as cirurgias foram realizadas em pacientes de 11 e 18 anos; uma teve alta nesta segunda-feira (4), enquanto a outra deve ser liberada na próxima quarta-feira (6). Todo mês, o “Coluna Reta” realiza dois procedimentos do tipo na unidade hospitalar.

“As duas cirurgias foram bem-sucedidas e vão melhorar a qualidade de vida das duas pacientes”, relata o cirurgião, acrescentando que o “Coluna Reta” busca, ainda, obter um diagnóstico precoce para evitar uma situação em que o procedimento cirúrgico seja inevitável.

Com esse objetivo, o projeto realiza triagem nas escolas da rede municipal de ensino de Volta Redonda, além dos atendimentos no Estádio Raulino de Oliveira às sextas-feiras pela manhã. Caso seja observado o início de escoliose em algum estudante, ele é encaminhado para fazer o exame de raios-x e passa a ser acompanhado.

“Quanto mais cedo descobrimos o problema, torna-se mais fácil o tratamento com fisioterapia, que também oferecemos, ou o uso de colete, tudo para evitar o tratamento cirúrgico”, acrescenta.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do projeto. “Nós estamos atentos à nossa juventude, e sabemos o quanto os problemas de coluna surgem nessa idade. Ao realizarmos essa parceria com o doutor Juliano, temos evitado centenas de novos casos de escoliose graças à prevenção, e as cirurgias permitiram a dezenas recuperarem a qualidade de vida.”

Mutirão de cirurgias

Ainda no sábado (2), o mutirão de cirurgias prosseguiu no São João Batista com cinco procedimentos ortopédicos realizados pela equipe do doutor Raphael Marchitto. Foram atendidos pacientes com idades entre 23 e 63 anos, que passaram por cirurgias de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior do joelho direito; videoartroscopia do joelho direito (em três pacientes); e videoartroscopia do joelho esquerdo. Todos tiveram alta no domingo (3).

Ao realizar os mutirões de cirurgias, o Hospital São João Batista consegue oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, além de manter o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana – além dos casos emergenciais, uma vez que o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

Os mutirões não se restringem aos procedimentos ortopédicos, englobando também cirurgias nas áreas de oftalmologia e urologia.