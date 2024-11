Padrasto do menor foi ao local, mas foi constatado que estava com CNH vencida há mais de 14 anos - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 04/11/2024 17:28

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda flagraram nesse domingo (3) um adolescente de 17 anos conduzindo uma motocicleta. O flagrante ocorreu após o menor de idade se envolver em um acidente de trânsito, no bairro Jardim Paraíba.

Os agentes chegaram até o local após serem comunicados sobre um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro. O adolescente conduzia a motocicleta e teria ferimentos leves, mas recusou atendimento médico. A bordo de uma moto, o padrasto do menor esteve no local para auxiliar o enteado, mas foi constatado que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele estava vencida há mais de 14 anos.

Diante dos fatos, as motos de ambos foram recolhidas ao depósito público municipal e o caso registrado na 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda) por fato análogo à direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que as forças de segurança de Volta Redonda têm atuado de forma preventiva e repressiva com objetivo de salvar vidas.

“Dirigir não é apenas colocar um veículo em movimento, mas principalmente respeitar as regras de trânsito. Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado visando salvar vidas. Muitas pessoas que estão no trânsito não são habilitadas e não sabem o que é um triângulo invertido, por exemplo, que é o sinal de ‘dê a preferência’. Desconhecendo essa sinalização, o condutor se coloca em um grande risco, podendo até mesmo morrer. Respeitar as regras de trânsito é respeitar a vida”, salientou coronel Luiz Henrique.