Rodada de negócios promovida pela Firjan Sul Fluminense reuniu a CCR RioSP e 22 empresas locais - Divulgação

Rodada de negócios promovida pela Firjan Sul Fluminense reuniu a CCR RioSP e 22 empresas locaisDivulgação

Publicado 02/11/2024 16:51

Volta Redonda - A Firjan Sul Fluminense realizou, nesta quinta-feira (31), uma rodada de negócios que reuniu a CCR RioSP e 22 empresas locais, promovendo uma oportunidade de conexão entre empresários da região e a concessionária responsável pela administração da Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101).

Na abertura do encontro, o presidente da Firjan Sul Fluminense e 2º vice-presidente da Firjan, Henrique Nora Júnior, destacou o impacto estratégico da iniciativa para o fortalecimento da economia local e a melhoria da infraestrutura.

“Essa rodada de negócios reafirma o compromisso da Firjan em fortalecer a infraestrutura da região e apoiar o crescimento das empresas locais. Este encontro representa uma oportunidade para que nossos empresários atendam às demandas da concessionária e contribuam diretamente para a melhoria da Via Dutra e Rio-Santos, rodovias fundamentais para nossa economia”, afirmou.

A presidente do Sinduscon Sul Fluminense, Elissandra Candido, também incentivou a capacitação dos fornecedores para atenderem a concessionária e outras empresas de grande porte.

“Muitas vezes, empresas chegam à nossa região e dizem não encontrar fornecedores locais. Hoje, com esta casa cheia, é gratificante ver a capacidade da nossa região em atender uma empresa como a CCR. Além disso, para apoiar as pequenas empresas no setor da construção civil, a Firjan, junto ao Sinduscon-SF, oferece um portfólio de capacitação específico para pequenas empresas do setor”, reforçou Elissandra.

O evento aproximou fornecedores locais das demandas da CCR RioSP relacionadas a serviços de pedreiras, conservação rodoviária, Obras de Arte Especiais (OAE), contenção, viário e pavimentação. Entre os participantes, a Geohídrica, empresa especializada em soluções de captação de água e licenciamento ambiental e associada ao sindicato Metalsul, destacou o valor estratégico desse encontro para ampliar suas oportunidades de negócio junto a uma concessionária de grande porte.

"Este evento é uma oportunidade valiosa para conectarmos fornecedores e apresentarmos nosso portfólio à CCR RioSP, uma empresa âncora com grande demanda no mercado. É uma janela importante para oferecer nossos serviços de captação de água e licenciamento ambiental, atendendo a necessidades específicas da concessionária", disse Cássio de Almeida, diretor da Geohídrica.

A equipe da CCR RioSP fez uma apresentação aos empresários e detalhou a dinâmica da rodada até que os negócios sejam firmados. “Queremos entender a fundo os materiais e serviços que vocês oferecem e identificar onde nossas necessidades se conectam. A ideia é abrir um diálogo próximo para desenvolver parcerias que gerem valor para todos”, explicou Luiz Gustavo Degan, gerente executivo de Rodovias.

Firjan Sul Fluminense promove reunião com prefeitos eleitos

Nesta quarta-feira (30), a Firjan Sul Fluminense realizou um encontro com os 7 prefeitos eleitos e reeleitos e 1 vice-prefeito da região para discutir estratégias para impulsionar o desenvolvimento regional no ciclo 2025-2028. Liderado por Henrique Nora Júnior, presidente da Firjan Sul Fluminense e 2º vice-presidente da Firjan, o evento foi realizado na Firjan SENAI Volta Redonda, reunindo lideranças para traçar planos de fortalecimento econômico e social, numa agenda que destaca segurança, infraestrutura, inovação e sustentabilidade.

Participaram Antônio Francisco Neto, prefeito de Volta Redonda; Luiz Fernando Pezão, prefeito eleito em Piraí; Kátia Miki, prefeita eleita em Barra do Piraí; Tande Vieira, prefeito eleito em Resende; Furlani, prefeito eleito em Barra Mansa; Cláudio Ferreti, prefeito eleito em Angra dos Reis; Kaio Márcio, prefeito eleito em Itatiaia; e o vice-prefeito de Valença, Ailton Batista.

A pauta da reunião trouxe propostas práticas e adaptadas às necessidades do Sul Fluminense, uma região composta por 17 municípios que somam uma forte vocação industrial e desafios de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Entre os temas, destacaram-se ações para facilitar o ambiente de negócios, fomentar a inovação e modernizar serviços essenciais, com o objetivo de transformar o Sul Fluminense em um polo cada vez mais atrativo para investimentos.

Acesse as propostas na íntegra para o Sul Fluminense

Propostas prioritárias para o crescimento regional

Uma das questões centrais foi a segurança pública, visto que o combate ao roubo de cargas e a intensificação do policiamento nas áreas industriais são cruciais para reduzir custos e atrair mais negócios. "É essencial criarmos um ambiente seguro que estimule a atividade empresarial e proporcione tranquilidade aos cidadãos", afirmou Henrique Nora Júnior, reforçando a necessidade de uma articulação conjunta entre as prefeituras e o governo estadual.

O fortalecimento da infraestrutura também foi amplamente discutido. A melhoria dos acessos viários, incluindo novas ligações entre polos industriais e o recapeamento de estradas essenciais, visa aumentar a eficiência logística e facilitar a mobilidade. Outra iniciativa proposta foi a adesão ao programa Calçadas Acessíveis, incentivando os municípios a aprimorarem a infraestrutura urbana e a acessibilidade nas cidades.

Energia e sustentabilidade como vetores de desenvolvimento

O fornecimento de energia elétrica, crucial para a produtividade industrial, foi outro ponto de destaque. Com relatos frequentes de oscilações, a proposta é melhorar a estabilidade do serviço, com o apoio das concessionárias, especialmente nas áreas industriais. Medidas preventivas, como o planejamento de podas de vegetação próximas às redes elétricas, foram recomendadas para garantir o abastecimento contínuo.

Na área de sustentabilidade e saneamento, a Firjan defendeu a ampliação da coleta e destinação adequada de resíduos sólidos e o avanço dos serviços de saneamento básico, questões que impactam diretamente a qualidade de vida da população. A proposta de adesão ao programa de concessão da Cedae foi apresentada como uma oportunidade para melhorar a gestão dos serviços e garantir maior eficiência.

Formação profissional e qualificação da mão de obra

O investimento em capital humano é visto como essencial para acompanhar as transformações da indústria 4.0 e atrair novos empreendimentos. A Firjan incentivou as prefeituras a fortalecerem parcerias com o SESI e o SENAI para oferecer qualificação técnica, especialmente em áreas ligadas à tecnologia e automação. "Precisamos de profissionais preparados para um mercado cada vez mais dinâmico e exigente", enfatizou Nora Júnior, destacando que a educação técnica é um pilar para a sustentabilidade e o crescimento econômico da região.

Colaboração para o futuro do Sul Fluminense

Para Henrique Nora Júnior, o encontro marcou o início de uma cooperação ainda mais sólida entre a Firjan e as prefeituras. "Esse é o momento de unir esforços e construir um futuro de mais oportunidades e qualidade de vida para todos os moradores do Sul Fluminense. Nossa região tem potencial para se destacar e crescer de forma sustentável, mas isso só será possível com um planejamento estratégico alinhado entre o setor público e o privado", destaca o presidente da Firjan Sul Fluminense e 2º vice-presidente da Firjan