Cemitério Municipal Isidório Ribeiro recebe missa campal às 8h30, em frente à capela mortuária - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 31/10/2024 15:07

Volta Redonda - O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda está se preparando para receber o público no feriado de Finados no próximo sábado, 2 de novembro. Além de prestar suas homenagens aos entes queridos, familiares que desejarem poderão participar de uma missa campal (ao ar-livre) às 8h30, em frente à capela mortuária. Nesta semana, a prefeitura iniciou o trabalho de capina, roçada, caiação, pintura, demarcação de vagas para estacionamento de veículos, sinalização e limpeza em geral no cemitério, que funciona diariamente das 7h às 18h.

“Estamos nos preparando para receber os visitantes, a expectativa é que 10 mil pessoas passem por aqui ao longo do dia. Para auxiliar a celebração religiosa iremos montar uma tenda e outra terá distribuição gratuita de água. Os visitantes também vão contar com banheiros químicos espalhados em pontos estratégicos do cemitério”, explicou o diretor do Departamento Funerário de Volta Redonda, Paulo Afonso da Silva.

Serviço

Missa de Finados no Cemitério Municipal

Sábado (2 de novembro), às 8h30

Local: Avenida Waldir Sobreira Pires, no 810, Retiro