Dados do Caged apontam Volta Redonda com saldo positivo de 108 empregos no mês de setembroCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/10/2024 10:02

Volta Redonda - Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nessa quarta-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aponta Volta Redonda com saldo positivo de 108 novas vagas de emprego criadas no mês de setembro. Foram 2.796 contratações em comparação a 2.688 desligamentos.

O setor do Comércio foi o grande puxador da alta na geração e novos postos de trabalho, com 109 novas vagas criadas; seguido de perto pela área de Serviços, com 100 novas oportunidades geradas no período. A Indústria registrou 5 novas vagas, enquanto a Agropecuária teve saldo de uma nova oportunidade criada. A área da Construção teve saldo negativo de 115.

Saldo positivo em 2024

A geração de empregos segue positiva em Volta Redonda no balanço de janeiro a setembro deste ano. Segundo o levantamento do Caged, os nove primeiros meses do ano registraram saldo positivo de 3.074 novas vagas de trabalho criadas na cidade.

Nesse período, a Indústria vem liderando com 1.566 oportunidades criadas, seguida do setor de Serviços, que registrou 1.019 novos postos de trabalho. As áreas da Construção (274) e do Comércio (235) também contabilizaram índices positivos.

Mais empregos

O bom momento da geração de empregos tende a continuar e melhorar em Volta Redonda, com investimentos já em andamento e previstos para começar na cidade. Dentre eles, a expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, que já se encontra em andamento e a previsão é que o centro comercial passará a receber, mensalmente, cerca de um milhão de pessoas – atualmente a média é de 700 mil/mês – com a chegada de novas lojas.

Outra expansão que vai beneficiar a economia da cidade é a do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, que prevê mais 40 lojas e 10 quiosques, o que deve gerar cerca de 700 empregos diretos e indiretos.

“Temos muitas obras importantes em andamento na cidade, a geração de empregos segue positiva, e vamos continuar trabalhando para que o ambiente continue favorável a esse cenário em Volta Redonda. As parcerias são fundamentais, incluindo com o Governo do Estado, para continuarmos avançando”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.