Suspeito foi localizado após ser filmado por populares e o caso ser denunciado à Semop - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 30/10/2024 16:03

Volta Redonda - Com o apoio da população de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) identificou e conduziu nessa terça-feira (29) à 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), um homem responsável pelo descarte irregular de entulho no trevo de acesso ao bairro Parque do Contorno, à margem da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). O suspeito de crime ambiental foi localizado após ser filmado por populares fazendo o despejo, ocorrido no último dia 22, e o caso ser denunciado à Semop.

De posse das imagens que mostravam o suspeito e o carro utilizado por ele, as equipes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) conseguiram flagrá-lo indo e voltando do local onde o material foi despejado. Desde então, o veículo vinha sendo monitorado e nessa terça-feira (29) os agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública conseguiram abordá-lo. Aos policiais militares e guarda municipal o suspeito admitiu ter realizado descartes irregulares de entulho e foi conduzido à 93ª DP, onde foi autuado por crime ambiental.

O caso é o segundo flagrado por populares e resolvido pela Semop neste mês. No início de outubro, o responsável pelo descarte irregular de entulhos em uma calçada no bairro São Luiz foi identificado e se comprometeu a retirar o material do local. Na ocasião, a retirada foi acompanhada de perto por agentes da Semop.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a importância da denúncia e valorizou a participação da população em manter uma cidade limpa e ainda mais segura.

“Só conseguimos chegar ao suspeito após recebermos denúncias de moradores. Através das imagens, o uso da tecnologia e o monitoramento do Ciosp, foi possível fazer a identificação do veículo e localizar o responsável. Gostaria de parabenizar a todos os nossos agentes, mas também ao autor da denúncia. É como costumo frisar: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’ e este caso é mais um exemplo disso. Uma cidade segura é também uma cidade limpa”, afirmou coronel Henrique.