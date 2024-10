Equipes estiveram na Fenasan, em São Paulo, maior evento do setor na América Latina - Divulgação/Secom PMVR

Equipes estiveram na Fenasan, em São Paulo, maior evento do setor na América LatinaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/10/2024 16:02

Volta Redonda - Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) estiveram neste mês na Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan) – o maior evento do setor na América Latina – realizada na Expo Center Norte, na cidade de São Paulo.

A feira, que atrai profissionais atuantes na área do saneamento, pesquisadores, estudantes e interessados no tema, tem o intuito de promover e discutir sobre o que há de novo no âmbito do saneamento e sustentabilidade de abrangência nacional.

O funcionário Ednaldo de Souza Portes, assistente técnico de Contabilidade no Saae-VR, contou sobre a experiência de ter participado da feira. “Pudemos observar várias inovações tecnológicas que podem ser inseridas e aproveitadas no Saae-VR, com um custo bem reduzido pelo preço de mercado aplicado”.

Além da divulgação do desenvolvimento tecnológico de produtos utilizados em sistemas de tratamento de água, também foram discutidos o abastecimento, a adução, sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos, entre outras ações ligadas ao saneamento ambiental.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, destacou a participação dos funcionários no evento. “É de grande valia a participação dos nossos funcionários neste evento tão importante, no qual é possível adquirir o conhecimento com profissionais altamente capacitados, para uma troca de experiências, com a finalidade de replicarem o conhecimento adquirido aqui em nossas unidades pela cidade. Quem ganha com isso é a população em contar com profissionais que buscam sempre a excelência”, apontou PC.

O evento

A Fenasan foi realizada pela AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp) e o tema central desta edição foi “Saneamento ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas”.

Alinhada aos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –estabelecidos pela ONU e aos conceitos de ESG (sigla em inglês para (Ambiental, Social e Governança), a edição 2024 ampliou o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e sustentabilidade e promovendo o compartilhamento de conhecimento qualificado.