Ação de fiscalização realizou 60 abordagens, com 27 autuações e 10 motocicletas apreendidasDivulgação/PMERJ

Publicado 29/10/2024 15:37

Volta Redonda - Policiais militares do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar) realizaram, nesta segunda-feira (28), uma operação de fiscalização de trânsito em Volta Redonda, nos bairros Santo Agostinho, Belmonte, Conforto e Vila Santa Cecília, com foco em veículos irregulares, especialmente motocicletas com escapamentos barulhentos.

A ação resultou em 60 veículos abordados, 27 autuações e a apreensão de 10 motocicletas que estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com a Polícia Militar, “a operação visa reforçar a segurança nas vias, reduzir a poluição sonora e promover a tranquilidade da população”.